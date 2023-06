Joven cuenta cómo estudio una carrera "que no existe"

Cuando Halis Montero terminó el bachillerato en 2018, acudió ante sus padres para que la ayudaran a pagar sus estudios superiores. Ellos les dijeron que la ayudarían pero solo podían pagarles una licenciatura en enfermería o educación. La joven eligió educación, aunque no sabía mucho de la carrera.

"Así que ellos eligieron la licenciatura que yo iba a estudiar, y en ese tiempo eligieron educación especial. No sabía mucho de qué se trataba pero fui descubriendo que la educación especial era tratar a los niños con discapacidad, a los niños en situación de vulnerabilidad, y a mi me encantó la idea, estaba tan agradecida con la oportunidad de poder estudiar, que puse todo de mi. Pasé el examen y llego a la universidad, a la que no se le conoce como universidad, sino como escuelas normales", explicó la joven, que tiene acento mexicano.

Montero contó en Tiktok que "todo estuvo mal" desde el primer día que llegó a la escuela normal, pero que no podía verlo porque estaba preocupada en poder costear sus estudios, que además eran en otra ciudad.

"Cuando yo llegué me dijeron tu licenciatura que elegiste desapareció, ahora se llama inclusión educativa, te quedas o qué onda. Pero yo ya estaba ahí y todo el esfuerzo que había hecho, pues obviamente que me tenía que quedar, además es una escuela verdaderamente valorada donde yo vivo, pues no tenía por qué dudar".

Dijo que se enamoró del campo y que le fue bien en la carrera.

Pero faltando cuatro meses para terminar la licenciatura le dijeron que debía validar dos materias en una semana. Explicó que después la llamaron de la Secretaría de Educación, diciéndole que creían que iba a tener problemas con la licenciatura porque es muy nueva y que se comunicara con su escuela normal para ver si le iban a dar el título.

Entonces acudió a la dirección de profesiones para preguntar si las escuelas normales tenían esta licenciatura registrada y si le podían expedir un título o cédula provisional.

"Ya cuando fui a la dirección les dije, tal escuela, tal licenciatura, tal generación y me dijeron: 'no, no existe', y yo dije: qué!".

Montero contó que la escuela la mantuvo estudiando cuatro años junto a otras personas en una licenciatura que oficialmente no existía, y de la cual las autoridades de Educación de México no tenían conocimiento.

El caso de Halis Montero se volvió viral en TikTok y ha sido reseñado por medios internacionales como Milenio.