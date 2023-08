La candidata de izquierda González enfrentará a Noboa, sorpresa de la primera vuelta

Luisa González acumula el 33 % de los votos, y Daniel Noboa se ubica en la segunda posición con el 24 %, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que corresponden al 83 % de las papeletas contabilizadas. "Estos resultados ya establecen el tono para que los ecuatorianos se dirijan a una segunda vuelta electoral el 15 de octubre", declaró la presidenta del CNE, quien felicitó "la actitud democrática de los candidatos".

Luisa González ha mantenido la base electoral histórica de los seguidores de la Revolución Ciudadana de Correa, que representa aproximadamente un tercio de los sufragios. Sin embargo, su desafío ahora es movilizar más allá de su propio campo, ya que la imagen del expresidente Correa sigue siendo controvertida en el país. "Es la primera vez en la historia de Ecuador que una mujer obtiene un porcentaje de votos tan alto en la primera vuelta de una elección presidencial", dijo González.

Acreditado con el 5 % de los votos hace algunas semanas, Daniel Noboa tiene la posibilidad de lograr lo que su padre, el multimillonario Álvaro Noboa, no pudo lograr en cinco ocasiones: ganar la presidencia de la República. Los votantes parecen haber apreciado el hecho que no esté constantemente en una actitud negativa y buscando el enfrentamiento.

Noboa, sin apuros para buscar aliados

Un aspecto que llama la atención es que no parece tener prisa por negociar una coalición. "No quiero negociaciones que me aten las manos, ni siquiera para obtener una mayoría. Podemos tener conversaciones políticas, pero nada que se asemeje a compromisos. La gente podrá votar por el correísmo o en contra, con una opción llamada Daniel Noboa", manifestó.

El periodista Christian Zurita, quien reemplazó al candidato centrista asesinado la semana pasada, Fernando Villavicencio, se encuentra en tercer lugar con el 16 %. Jan Topic, un exlegionario francés con un discurso enérgico contra los grupos criminales, ocupa el cuarto lugar con el 14 %, seguido del exvicepresidente Otto Sonnenholzner con el 7 % de los votos y el candidato indígena Yaku Pérez con el 3.8 % de los votos.

La votación se llevó a cabo once días después de la muerte en Quito del candidato centrista Fernando Villavicencio, asesinado a tiros por un comando de sicarios colombianos. Villavicencio, un experiodista de 59 años, era uno de los favoritos en las elecciones.

En un país afectado en los últimos años por la violencia, el tráfico de drogas y en plena crisis institucional que ha dejado al país sin Congreso durante tres meses, el 82 % de los 13.4 millones de electores acudieron a las urnas. El CNE elogió una movilización "masiva" y una votación sin incidentes, marcada únicamente por "dificultades" superadas rápidamente en cuanto al voto por internet desde el extranjero. Los ecuatorianos votaban para elegir a su presidente, vicepresidente y a los 137 diputados del Congreso unicameral.

Este domingo, los ecuatorianos también se pronunciaron en referéndum sobre la continuación o no de la explotación petrolera en la selva amazónica de Yasuní (noreste), una tierra indígena y una reserva única de biodiversidad. Una consulta "histórica" para los defensores del medio ambiente y el clima, dado que el petróleo amazónico es el principal producto de exportación del país y una fuente importante de financiamiento estatal. Según las primeras tendencias del domingo por la noche, el 58 % de los electores votaron a favor de suspender la producción.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales está programada para el 15 de octubre, para un mandato de un año y medio hasta mayo de 2025.