Investigan a la alcaldesa de Bogotá por el presunto cobro de sobornos en las obras del metro

La Procuraduría de Colombia ha ordenado la apertura de una investigación formal sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para determinar si incurrió en irregularidades por el supuesto pago de sobornos en los contratos para la construcción del metro.

La Sala de Instrucción Disciplinaria se hace eco de informaciones publicadas en prensa y que sitúan a López y a la senadora Angélica Lozano en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y una persona de nacionalidad china. En ellas, se alude a la presunta entrega de 6,000 millones de pesos (1.4 millones de euros) para la financiación de campañas.

"El organismo de control investigará la posible comisión de alguna conducta irregular con la que se haya incurrido en una actuación de posible incidencia disciplinaria", ha explicado la Procuraduría al informar de esta "indagación previa".

López ya negó en septiembre estos "rumores", que enturbian la construcción de una infraestructura clave, y cargó contra la revista 'Semana'. "No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos", proclamó.

Un consorcio chino lleva las riendas de este proyecto, por lo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó la semana pasada su confianza en poder tratar el tema con su homólogo Xi Jinping durante una reunión que ambos mantendrán en Pekín el 25 de octubre.