Gobernador de Nuevo León renuncia a su candidatura presidencial en México

El gobernador del estado mexicano de Nuevo León (norte), Samuel García, descartó este sábado buscar la presidencia de México, luego de que su aspiración causara una serie de conflictos políticos en su estado.

El político se había lanzado apenas el 12 de noviembre a la carrera presidencial a través del partido Movimiento Ciudadano (centro-izquierda), tras pedir licencia de su cargo.

"He reasumido funciones como gobernador constitucional del Estado (...). He decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República", dijo García, de 35 años, en un comunicado difundido en Instagram.

En los últimos días, la licencia que había pedido García para contender por la presidencia provocó un caos político en Nuevo León , ya que el gobernador está enfrentado con los partidos PAN y PRI, que dominan el Congreso local.

García, quien gobierna a Nuevo León desde 2021, nombró inicialmente como su sustituto a su secretario de gobierno Javier Navarro, mientras que el Congreso dominado por la oposición nombró a Arturo Salinas, presidente del tribunal de justicia local.

La Suprema Corte de Justicia de México invalidó ambos nombramientos y ordenó al Congreso elegir un sustituto de García, lo que generó fuertes enfrentamientos entre el gobernador y la oposición.

El Congreso local nombró al vicefiscal estatal Luis Enrique Orozco como gobernador interino mientras García anunciaba retomaba sus funciones como gobernador, lo que sumió al estado de Nuevo León en la incertidumbre.

Aunque la fecha oficial para registrar candidatos rumbo a la elección presidencial del 2 de junio de 2024 se cumple en febrero próximo, la candidatura de García estaba prácticamente definida y el político había comenzado una serie de giras junto con su esposa, la empresaria e influenciadora Mariana Rodríguez.