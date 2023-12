¿Por qué Uruguay no celebra la Navidad?

La Navidad es una celebración religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús, la cual cada año es utilizada como un motivo para reuniones familiares y de amigos, fiestas, comidas e intercambios de regalos.

Esta festividad es realizada en casi todo el mundo, aunque cada cultura tiene sus particularidades en torno a la forma de celebrarlas. En el caso de República Dominicana, en la noche previa al 25 de diciembre organiza una gran cena familiar y al día siguiente, en algunos lugares, entregan los obsequios.

Como se trata de una conmemoración religiosa, en muchos hogares encuentras decoraciones ilustrando el nacimiento del Niño Jesús, además de los árboles de navidad y las luces parpadeantes de múltiples colores.

Por su parte, en Uruguay, este día sigue representando una festividad, pero contrario a otros países latinoamericanos, no se le llama "Navidad", sino "Día de la Familia".

Esto se debe a que hace aproximadamente 100 años, este país realizó lo que se le conoce como la separación del Estado y la Iglesia, en el que a través de múltiples medidas alejó algunas costumbres y/o normas de la influencia religiosa en el calendario oficial del gobierno.

Uruguay sin símbolos religiosos

La primera de las medidas tomada por el Gobierno de Uruguay para deshacerse de los símbolos religiosos ocurrió en 1861. En ese entonces los cementerios eran controlados por la Iglesia, sin embargo, a partir de esta fecha pasaron a estar bajo el control del Estado.

Asimismo, se instituyó la obligatoriedad del matrimonio civil por encima del religioso, en 1885, y en 1907 se aprobó la Ley de Divorcio, además quitaron las referencias religiosas en el juramento de los parlamentarios.

Posteriormente, en 1909 se eliminó la enseñanza religiosa de las escuelas públicas de Uruguay.

Dentro de esas medias estuvo también el cambio del concepto de las festividades religiosas, que además aplicó en el caso del Día de Reyes, al que se le denomina "Día del Niño". En el caso de Semana Santa, se le conoce como "Semana del Turismo" y al Día de la Virgen se le llama el "Día de las Playas".

¿Hay personas creyentes en Uruguay?

A pesar de la separación entre Iglesia y Estado, la mayoría de la población uruguaya pertenece a una religión. Según un estudio del Pew Research Center de 2014, que sigue siendo referencia hasta la fecha, el 63% tiene una filiación religiosa, de los cuales el 42% son católicos, 15% son protestantes y el 6% perteneciente a "otras".

Sin embargo, hay un 37% que se considera no religioso, ya sea agnóstico, ateo o que no tiene una religión particular, aunque el porcentaje es menor al grupo anterior, respecto a otros países de Latinoamérica es alto, debido a que los "no creyentes" representan un 11% en el caso de Argentina y 8% en el caso de Brasil, por establecer algunos casos cercanos.