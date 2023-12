Rusia y Ucrania lanzan numerosos ataques con drones

Rusia y Ucrania se atacaron con drones entre sí por segundo día consecutivo el domingo, y un ataque aparentemente tuvo como objetivo un aeropuerto militar ruso.

Al menos 35 drones ucranianos fueron derribados durante la noche en tres regiones del suroeste de Rusia, informó por Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

Una base aérea rusa que alberga aviones bombarderos utilizados en Ucrania estaba entre los objetivos, según un canal ruso de Telegram crítico con el Kremlin. El canal publicó videos cortos de drones volando sobre viviendas de poca altura en lo que afirmó era la ciudad rusa de Morozovsk, cuya base aérea alberga el 559no Regimiento de Aviación de Bombarderos de Rusia.

Vasily Golubev, el gobernador de la provincia rusa de Rostov, informó por separado sobre "ataques masivos con drones" cerca de Morozovsk y otra ciudad más al oeste, pero no mencionó la base aérea. Golubev dijo que la mayoría de los drones fue derribada y que no hubo víctimas. No hizo comentarios sobre los daños.

Hasta el domingo por la tarde, Kiev no reconoció ni se atribuyó formalmente la responsabilidad de los ataques con drones. Un importante periódico ucraniano, Ukrainska Pravda, citó una fuente anónima de los servicios de seguridad diciendo que el ejército y los servicios de inteligencia ucranianos atacaron con éxito la base aérea de Morozovsk, causando "daños significativos" al equipo militar. No fue posible verificar esta afirmación.

También el domingo por la mañana, la fuerza aérea de Ucrania afirmó que derribó 20 drones Shahed de fabricación iraní lanzados durante la noche por tropas rusas en el sur y oeste de Ucrania, así como un misil de crucero X-59 lanzado desde el sur ocupado del país.

Un civil murió durante la noche cerca de Odesa, un puerto clave en la costa sur del Mar Negro de Ucrania, cuando los restos de un dron destruido cayeron sobre su casa, indicó el ejército de Ucrania.

La intensificación de los ataques con drones durante el último mes se produce en un momento en que ambas partes están dispuestas a demostrar que no están estancadas a medida que la guerra se acerca a los dos años.

Los bombardeos rusos del domingo también mataron a un hombre de 81 años en el centro de Jersón, la ciudad del sur de Ucrania que fue recapturada por las fuerzas de Kiev el otoño pasado.

Las fuerzas ucranianas y rusas intercambiaron disparos en las afueras de Terebreno, una aldea rusa a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, según publicaciones en Telegram del gobernador Vasily Gladkov. No proporcionó detalles, pero insistió en que las autoridades rusas tenían la situación "bajo control".

Según Baza, un canal de noticias Telegram creado por periodistas rusos críticos con el Kremlin, los combates entre tropas rusas y un "grupo de distracción ucraniano" comenzaron alrededor de las 11 de la mañana cerca de Terebreno, hogar de unas 200 personas, lo que obligó a los residentes a esconderse en refugios.

La agencia de seguridad militar de Ucrania, el GUR, dijo el domingo por la tarde que "opositores armados del régimen del Kremlin" basados en Rusia eran responsables de lo que llamó "enfrentamientos armados" cerca de Terebreno.

Horas más tarde, se informó de la muerte de una mujer de 69 años en una aldea fronteriza con Ucrania en la región norteña de Sumy, a unos 25 kilómetros (15 millas) al oeste de Terebreno. Según la fiscalía regional de Ucrania, la mujer murió después de que un proyectil ruso impactara en su casa.