Un mes de Milei en Argentina: ´Por cada día de gestión, bajó un punto su popularidad´

Se cumple un mes de mandato de Javier Milei como presidente de Argentina. Desde que el 10 de diciembre jurase el cargo, el libertario y ultraliberal mandatario no ha perdido el tiempo, con numerosas reformas y derogaciones para desregularizar la economía y recortar el gasto público, que ya han tenido su impacto y no han estado exentas de protestas en las calles.

Se cumple un mes desde que Javier Milei asumiese la presidencia de Argentina, prometiendo una política de choque para enmendar la maltrecha economía del país, y lanzase su famosa advertencia: "Y lamentablemente tengo que decírselos: de nuevo, no hay plata".

En este mes, el nuevo presidente ha lanzado numerosas reformas para desregularizar la economía y privatizar empresas públicas. Dos iniciativas destacan: la "ley omnibús" (ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y el Decreto de Necesidad y Urgencia, que derogan y modifican cientos de leyes principalmente en esos dos sentidos.

"Precoz y caótico"

Para el analista político e historiador argentino Lucas Doroñuk, este mes de Milei refleja mucha acción en poco tiempo y eso es difícil de digerir: "Si yo tengo que ponerle un título corto, hasta televisivo, sería ´Precoz y caótico´. Desde el punto de vista político es muy precoz, muy rápido, muy inmediato. Intenta tener un shock verdadero y caótico, por también lo que ha generado en la sociedad, porque es mucha la incertidumbre que se tiene hoy en día", estima.

El recorte del gasto público ha puesto fin a muchos subsidios, lo que a juicio de Doroñuk ha hecho mella en su popularidad: "Hay encuestas de encuestadoras privadas que dicen que, por cada día de gestión de Milei, bajó un punto su popularidad. Que la gente votó a Milei porque Milei prometió que le iba a arreglar la economía, porque lo que a la gente le molesta es el bolsillo. Y sobre todo hay algo particular, que es que Milei enfocó su discurso en contra de lo que él denomina ´la casta´ y con una quita de subsidios inconmensurable, que la está pagando la gente. Estamos hablando de lugares muy sensibles de la economía como combustibles, transportes, energía, góndolas, carnes...", explica.

"No hay relación" con los sindicatos

Otro aspecto fundamental fue lanzar la reforma del mercado laboral, que al igual que el despido de funcionarios, le ha valido varias protestas y la convocatoria de un paro general para el 24 de enero. Los sindicatos han sido la principal oposición a Milei en este mes de mandato.

"La relación no existe porque Milei fue muy crítico con los sindicatos. Su tendencia ideológica cree que no debe existir la mediación con un sindicato, y los sindicatos de alguna manera, o al menos los líderes sindicales, son de otro color político. Es decir, no hay relación´, subraya el analista político.

De momento, los tribunales están poniendo trabas a su reforma laboral. Esa batalla legal se une a la que afronta en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras, por lo que la puesta en marcha de sus reformas necesita de negociaciones. De ahí las críticas que ha sufrido igualmente por querer aprobar una ley de emergencia que le permitiría tener potestad sobre temas en los que en situaciones normales sólo el Parlamento puede legislar.