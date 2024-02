En Argentina, científicos advierten de ataques sin precedentes a la investigación

En línea con su golpe de austeridad, el presidente argentino Javier Milei ha emprendido drásticos recortes en el presupuesto del Conicet, el organismo público de investigación científica. Sus miembros organizaron una reunión para denunciar esta situación.

Frente al polo de ciencia y tecnología de Buenos Aires, investigadores y académicos se turnan al micrófono para denunciar el congelamiento del presupuesto del Conicet en momentos en que la inflación supera el 250% anual.

"Expulsar a los investigadores"

"En la medida en que no haya actualizaciones salariales, en un contexto de inflación muy alta, nuestras becas se van a licuar y uno no puede sostener. Yo pago alquiler, o sea, me voy a tener que buscar otro trabajo", comenta Nicolás, estudiante de doctorado en ciencias sociales.

Teme que las medidas de austeridad impuestas por Javier Milei provoquen una fuga de cerebros, ya sea al extranjero o al sector privado: "Milei, lo que hace es expulsar a los investigadores o regalarlos a precio vil. Porque lo otro es eso, es que los grandes benefactores de esta situación son las grandes corporaciones privadas", subraya.

"Desmantelar el sistema científico y tecnológico"

Además del congelamiento presupuestal, las autoridades designadas por el nuevo Gobierno ya despidieron a 49 personas y anunciaron que el Conicet solo otorgará 600 de las 1,300 becas previstas para jóvenes investigadores, lamenta Nuria, antropóloga y secretaria del sindicato ATE.

"La política del Gobierno es desmantelar el sistema científico y tecnológico público, porque cuando uno toca el sistema de becas, en realidad lo que toca es el futuro del sistema", denuncia.

Para la comunidad científica, en lugar de cerrar el Conicet como había prometido durante la campaña, Javier Milei está tratando de reducirlo a su mínima expresión, empujando a los investigadores hacia la salida.