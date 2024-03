La Asamblea Constituyente que propone Petro es 'inviable', dice senador Ariel Ávila

RFI entrevistó al senador colombiano Ariel Ávila (Alianza Verde) sobre la propuesta que hizo Petro de que Colombia se dirija hacia una Asamblea Nacional Constituyente, lo que para sus adversarios es una ventana para ampliar su mandato hasta 2026. El senador estima que la probabilidad de realizar hoy una Constituyente no es 'ni del 1%'. Petro siente 'la frustración porque no se aprueba ninguna de sus reformas', sostiene.

El presidente Petro presentó los seis objetivos de su propuesta de una Asamblea Constituyente para calmar los temores sobre una posible perpetuación en el poder. En la actualidad no está permitido optar a un segundo mandato en Colombia. El mandatario sugiere que se trata de una serie de modificaciones para facilitar la implementación del Plan de Paz y abordar reformas en la agricultura, la justicia y las pensiones, así como facilitar la lucha contra el cambio climático, entre otros asuntos.

Ariel Ávila, senador de Colombia por la Alianza Verde, duda que para ocuparse de esos puntos sea necesario convocar una Asamblea Constituyente.

"La propuesta de una Asamblea Constituyente es inviable en Colombia. No hay cómo realizarla. Si el gobierno no ha sido capaz de pasar sus propuestas de reforma, pues mucho menos va a pasar una propuesta de Asamblea Constituyente en el Congreso. No hay cómo se la voten en el Congreso. Además, no hay nada escrito. El Presidente sacó en las últimas horas seis puntos por los que él cree que debe haber una Asamblea Constituyente. Pero son reformas a la Constitución, es decir, no es una Asamblea. Mi conclusión es que yo no le veo ni el 1% de probabilidad de que una idea de ésas pase en este momento. Por ende, el tema de que Petro se perpetúe o no en el poder, es una idea para alimentar el debate público, eso es imposible en este momento en Colombia".

Para Ariel Ávila, el recurso del presidente Gustavo Petro a una Asamblea Constituyente para avanzar en las reformas citadas como la agraria o de las pensiones tiene una explicación clara.

"Con excepción de una reforma tributaria un poco más justa o equitativa y el Plan de Desarrollo, el Congreso no le ha pasado a Petro ninguna gran reforma. Las élites tradicionales se resisten a cambiar. Los partidos tradicionales que gobernaron este país por más de 100 años no quieren cambiar nada, aunque este país necesita un montón de reformas. Entonces, el presidente tiene una sensación muy grande de frustración. Y lo otro que está intentando, pues es ejercer presión al Congreso. Usted sabe que estamos votando la reforma pensional. En las próximas horas se tiene que comenzar a votar la reforma de la salud. Entonces es como una forma de presión al Congreso, lo que le salió muy mal. Pero yo creo que la sensación es más de frustración porque no se aprueba ninguna reforma", concluye.