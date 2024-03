Brasil y Colombia expresan su "preocupación" por restricciones electorales en Venezuela

Caracas califica de injerencias los reproches de Colombia y Brasil. RFI analiza estos roces con Luis Salamanca, profesor politólogo de la Universidad Central de Caracas. Por su parte, Argentina acoge a seis opositores venezolanos en su embajada en Caracas.

Brasil y Colombia expresaron este martes su "preocupación" por las restricciones contra candidatos opositores de cara a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que reaccionó a su vez calificando de "injerencistas" los pronunciamientos de estos gobiernos aliados del presidente Nicolás Maduro. "El gobierno brasileño acompaña con expectativa y preocupación el desarrollo del proceso electoral", dijo en un comunicado la cancillería del gobierno del presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, que se había mantenido al margen de las críticas a los comicios venezolanos.

La cancillería de Colombia también expresó "preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas", lo que "podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional" en las elecciones.

Luis Salamanca, profesor politólogo de la Universidad Central de Caracas, ha afirmado en entrevista con RFI: ".Yo no lo llamo injerencia, creo que es manifestación de una preocupación que es legítima y en verdad es que cada día son menos aliados en el sentido no solamente político, sino económico. Esta es una diferencia crucial que tienen en relación con el manejo del poder. O sea, le están diciendo a a Maduro estos dos países están diciendo mire, ustedes llegaron por el voto, respeten el voto, respeten el derecho al sufragio, respeten el alternabilidad. Claro, en Venezuela está establecida la reelección indefinida".

El plazo de inscripción de candidatos cerró el lunes, sin que la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pudiese registrar a su abanderada, aunque este martes inscribió "provisionalmente" a un exembajador, Edmundo González Urrutia. La oposición busca postular a Corina Yoris, académica de 80 años nominada por María Corina Machado para representarla en la elección. Machado arrasó el año pasado en las primarias opositoras, pero fue inhabilitada.

"Hay una oposición mayoritaria que es la que encabeza María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. Luego hay una oposición que ha jugado en un claroscuro. Todavía faltan dos etapas la etapa de impugnaciones y la etapa final de sustituciones. Y ahí, ahí tendríamos ya finalmente la candidatura opositora. No, todavía no está cerrado el juego. Entonces digamos, aquí hay un juego muy fuerte para impedir que me la Corina sea de todas, todas, la candidata o coloque a alguien que sea su sustituto, porque obviamente le trasladaría todo el capital político que tiene" dice Luis Salamanca, de la Universidad Central de Caracas en RFI.

Argentina acoge a seis opositores venezolanos en su embajada en Caracas

Argentina ha anunciado este martes que ha brindado asilo en su embajada de Caracas a seis opositores al régimen de Nicolás Maduro. Buenos Aires ha denunciado que el Gobierno venezolano cortó el suministro eléctrico de su residencia oficial en Caracas este lunes después de que la delegación recibiera a los líderes políticos venezolanos. La Cancillería argentina ha advertido a Maduro "sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección", en un comunicado publicado este martes por la tarde.

"El Presidente Javier Milei insta al socialista Nicolás Maduro a asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar a elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo", exige el comunicado publicado por la oficina del presidente argentino.

Las relaciones entre Argentina y Venezuela pasan por uno de sus peores momentos desde que Milei asumió la Presidencia. Uno de los últimos episodios fue la prohibición para los aviones argentinos de surcar espacio aéreo venezolano, en represalia por el decomiso hacia Estados Unidos del avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza durante meses por orden del juez Federico Villena, al igual que su tripulación compuesta por venezolanos e iraníes.