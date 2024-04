El primer designado presidencial de Honduras renuncia a su cargo con miras a una candidatura en 2025

El primer designado presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, renunció el lunes a su cargo en Casa de Gobierno para buscar la presidencia de la República por tercera vez.

Nasralla explicó que decidió presentar su dimisión, luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenara renunciar hace 10 días a todos los funcionarios que aspiran a un cargo de elección popular de cara a los comicios de 2025.

"Ya que no tengo ninguna función dentro del engranaje del Gobierno, para lo cual me eligió el pueblo, aprovecho para renunciar desde ahorita", declaró a The Associated Press Nasralla, quien mantiene una relación distante con la presidenta hondureña desde el inicio del mandato.

En Honduras, los votantes eligen al presidente y a tres designados presidenciales, que cumplen funciones similares a las de un vicepresidente cuando el mandatario está ausente. Nasralla ocupaba el cargo de primer designado, por elección popular, pero desde un inicio denunció que la presidenta y su esposo el expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado en un golpe de estado en 2009, le dieron la espalda y lo marginaron del Gobierno.

El todavía designado presidencial espera que no haya ningún obstáculo por parte del partido oficialista Libre para que él pueda presentar su candidatura. "Si ella (Xiomara Castro) se atrevió a mandar esa orden para que la gente que aspira renuncie, creo que la ley debe ser pareja, no solo para la gente de su partido", agregó.

Comentó además que esperará a que el Congreso Nacional sesione esta semana para llevar su renuncia y que sea sometida a votación. Espera que sea aprobada. "Le estoy pidiendo a ella, que es del Partido Libre (Libertad y Refundación) que le diga a sus diputados que no pongan ninguna objeción para mi renuncia", solicitó Nasralla.

El también presentador de televisión estaría buscando la presidencia por tercera vez. Su primer intento fue en las elecciones de 2013 con el Partido Anti Corrupción (PAC), que él mismo formó y que fue derrotado por Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional.

El expresidente ahora está preso y condenado por delitos ligados al narcotráfico en Estados Unidos.

Luego, Nasralla se presentó a las elecciones de 2017 en una alianza entre Libre y el Partido Innovación y Unidad (PINU), en las que volvió a perder frente a Hernández, pese a que la reelección está prohibida por la Constitución de Honduras. Se logró postular gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

En esa ocasión, Nasralla denunció que le robaron las elecciones a través del fraude. Al principio del escrutinio, él punteaba en los resultados, pero luego de un apagón en los sistemas de conteo, Hernández subió y terminó ganando.

Para las elecciones de 2021, el hoy designado presidencial cedió su candidatura en una alianza con Libre para que Xiomara Castro lograra derrotar al oficialista Partido Nacional. En esos comicios Juan Orlando Hernández no participó.

Tras la victoria abrumadora de Libre sobre el Partido Nacional, Nasralla esperaba el apoyo de Castro para impulsar sus ideas, pero sus expectativas no fueron cumplidas. Denunció que fue apartado.

"A mí no me han dejado hacer ninguna cosa en el Gobierno; a Xiomara no la he visto ni un día, nunca me reuní con ella", expresó Nasralla, quien en varias ocasiones dijo sentirse engañado por Castro y Zelaya.

De cara a las elecciones de 2025, el aspirante plantea una candidatura en la que rechaza el socialismo que, a su criterio, intentan imponer las actuales autoridades de gobierno en el país y que conducirán a Honduras a similares situaciones como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua.