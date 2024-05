´No se adelantarán las elecciones en Perú´: el primer ministro Gustavo Adrianzén

En entrevista exclusiva a RFI, el primer ministro peruano Gustavo Adrianzén calificó de "campaña política" las acusaciones de corrupción contra la presidenta Boluarte y descartó anticipar comicios, pesa a la baja popularidad de la mandataria.

- Ministro, está de visita en París en el marco de una serie de reuniones de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE, organismo al que Perú aspira a integrar. Justamente me gustaría partir esta entrevista por ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿En qué paso están?

Largo y lo sabemos también complejo y se inició ya hace muchos años, por diferentes razones diría yo de índole básicamente política. Algunos gobiernos le dieron más impulso que otros al proceso. El hecho cierto es que hace casi dos años en el Perú aparece ya la idea firme y cierta de meternos de lleno al proceso y nuestra cancillería se fortalece con esta decisión. Aspiramos que, para el julio del 2026 que la presidenta Dina Boluarte deje el gobierno, hayamos andado la mayor cantidad de camino. Y en esto de manera que primero sea un proceso que ya no de marcha atrás, sino que necesariamente quien gobierna el Perú a partir de esa fecha, tenga la necesidad y el compromiso de continuarlo y terminarlo. Si me lo pregunta a mí, pues la aspiración es que al 2027 nosotros podamos ser miembros plenos de la OCDE.

- La adhesión de Perú a la OCDE depende de una evaluación política. ¿Tienen temor ustedes de que la situación política que vive Perú pueda retrasar ese proceso?

Aspiramos que no ocurra. En lo que va del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ya tenemos más o menos 17 meses de gobierno y aquellos sucesos públicamente conocidos de la violencia extrema que hubo en diciembre del 22 de enero del 2023, han seguido su curso ante los tribunales de justicia. El país está bajo la dirección y el liderazgo de la presidenta Boluarte que está reconduciéndolo a un proceso de estabilidad y de gobernabilidad mucho más enmarcado. De hecho, el gabinete de ministros que yo presido tiene dos objetivos fundamentales: la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Dentro del proceso de reactivación económica encontramos que nuestra decisión a la OCDE va a contribuir de manera significativa y en este ejercicio de reactivar la economía del Perú estamos cumpliendo con varios de los principios que inspiran a la OCDE: primero un mercado libre, que es lo que el Perú ofrece ahora para todos los inversionistas en el mundo, y segundo, la consolidación de la gobernabilidad y la institucionalidad como elementos fundamentales del Estado.

- Un informe emitido por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habla de la situación de los derechos humanos en Perú. Estados Unidos se muestra preocupado por lo que califica como una crisis de derecho. Ellos hablan de corrupción y también evocan asesinatos en los que habrían estado involucrados en las fuerzas del orden, asesinatos que no han sido esclarecidos. ¿Cómo recibieron ustedes lo que dice este informe?

Nosotros lo recibimos como corresponde, con respeto, pero no necesariamente lo compartimos y mucho menos en sus conclusiones que tienen que ver con corrupción porque, a diferencia del gobierno anterior, en el gobierno de la presidenta Boluarte ningún miembro del gabinete de ministros ha sido ni siquiera denunciado por un acto de corrupción. Ya no te hablo condenado, denunciados no tenemos ningún ministro condenado. Nos preocupan sobremanera los asesinatos que ha habido de los comuneros que cuidan los bosques y los que protegen la naturaleza, el medio ambiente y eso tiene que ver lamentablemente con el crimen organizado que está azotando a toda nuestra región.

- Pero los asesinatos a los que hacía referencia el secretario Blinken tenían relación a los hechos posteriores a la llegada del poder de la presidenta Boluarte. En ese momento usted era embajador ante la OEA en esos momentos y en una sesión de la CIDH usted señaló a los manifestantes como culpables de las muertes provocadas por las fuerzas de seguridad. ¿Sigue pensando lo mismo?

Yo fui testigo de excepción de lo que ocurrió allí. Nos estamos refiriendo a las protestas de enero del 2023, protestas que sobrevinieron al golpe de Estado de Pedro Castillo. Protestas que estuvieron perfectamente organizadas el mismo día a la misma hora y se pretendieron tomar cinco aeropuertos en el Perú. La presidenta Dina Boluarte llega al gobierno por sucesión constitucional y entonces tiene que enfrentar esos actos violentos de quienes no querían al cambio. Se movilizaron avionetas y camionetas. Las comunidades no pueden mantener eso. Tenía que haber definitivamente dinero proveniente de negocios como minería, tala, narcotráfico, manteniéndolos. Yo tuve oportunidad de asumir la embajada de Perú ante la OEA cuando la comisión acababa de presentar a ese informe. Nosotros le presentamos 200 observaciones. De las 200 observaciones, muchas fueron tenidas en cuenta, por ejemplo, en el primer borrador que nos hicieron llegar daban por hecho cierto que se estábamos, estábamos frente a ejecuciones extrajudiciales, estos 46 muertos...

- 49 muertes, ministro.

Estos 49 muertos... En el mensaje a la nación del 28 de julio con motivo del día de la independencia, la presidenta pidió perdón ante el Congreso, perdón al que por supuesto yo me adhiero. Ningún peruano debió morir. Hechos violenteos extremos conducen a que nuestras Fuerzas Armadas se enfrenten a la población.

- Al llegar al poder la presidenta Boluarte prometió elecciones anticipadas, para luego retractarse. ¿Se han vuelto a plantear la idea de adelantar elecciones teniendo en cuenta factores como la baja popularidad de Boluarte, que sólo llega al 7%?

No hay ninguna posibilidad de que se adelanten las elecciones. Definitivamente el calendario electoral se va a cumplir como corresponde y la presidenta Boluarte va a cumplir con el mandato constitucional, que no es otro que el de completar el periodo de gobierno que faltaba y esa es la decisión que se ha tomado.

- ¿Cómo se idea un gobierno con esa baja de popularidad, con acusaciones de corrupción que podrían implicar a la presidenta? Usted hablabla de ruido político cuando comentaba la degradación de la nota de Standard and Poor´s.

Hemos sido testigos de una campaña perfectamente dirigida y artera en contra de la presidenta Boluarte. Una campaña sostenida en todos los medios de comunicación por diferentes actores políticos que duró casi 10 días acusándola de usar un reloj. Todo eso estuvo dirigido a la vacancia de la presidenta Boluarte y a una sucesión inconstitucional de su gobierno. Afortunadamente tengo que rescatar la conducta democrática y las instituciones. Nadie hizo caso a aquella campaña. Terminó la campaña y todo se ha revertido. Hoy día está en sede fiscal la investigación vinculada al reloj, a la pulsera y a cuanta cosa están viendo en los accesorios de la presidenta.

Me preguntaba por el 7% del ruido político. Es muy complicado y lo que más duele, que es un ruido político que nosotros los peruanos estamos provocando y que llega hasta aquí, hasta Radio Francia Internacional y a todas las cadenas del mundo. Nos hace mucho daño porque espanta a los inversores en vez de generar un país con confianza, con seguridad y con estabilidad. Nosotros mismos somos generadores de esas perturbaciones, perturbaciones que afortunadamente también tenemos que enfrentar y tenemos que acallar. Los hacemos trabajando, lo hacemos con resultados. Mencionaba a Standard and Poor´s, pero debe mencionar también lo que dijo Fitch y lo que dijo Moody's. Claro, Standard and Poor´s nos ha bajado un grado, pero seguimos en grado de inversión. Fitch nos mantiene en el mismo lugar y Moody´s nos mantiene en el mismo lugar. ¿Alguno ha dicho que nuestra política fiscal no es buena? Nuestra política monetaria es buena, todos hablan de ruido político, un ruido que estamos generando nosotros y una oposición perversa que no quiere ver al Perú desarrollando. Hay vocación, hay firmeza y hay buena voluntad. Yo siento que mientras más se esfuerzan más hondos van a caer porque nosotros no tenemos por qué no estar aquí compareciendo ante la prensa. Si tuviera algo que ocultar no tendría cara para venir a Radio Francia Internacional. Somos gente buena que quiere el Perú.

Leer más El Congreso de Perú promulga ley que retira la obligación del uso del lenguaje inclusivo