La guerrilla ELN anuncia que retomará los secuestros en Colombia con fines económicos

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), en negociaciones de paz con el Gobierno de Colombia, anunció este 6 de mayo que retomará los secuestros, argumentando que el Ejecutivo incumplió su compromiso de entregarle donaciones de la comunidad internacional.

En Colombia, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) había anunciado en diciembre pasado que dejaría de secuestrar. Sin embargo, la promesa no duró ni seis meses: esta semana reveló que volvería a esa práctica con fines extorsivos.

"De ningún punto de vista justificable"

La decisión se suma a la fragilidad de la mesa de diálogos con el Gobierno, que, además de negociar con la dirigencia nacional, está dialogando con dirigentes regionales de la guerrilla para aliviar el impacto humanitario en el territorio. Algo que no ha gustado en el mando nacional.

"Comerciar con seres humanos no es de ningún punto de vista justificable": así calificó Iván Cepeda, negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el anuncio de la guerrilla de volver a la práctica de los secuestros.

A la guerrilla no le bastó el escarmiento por haber retenido al padre del famoso futbolista del Liverpool, Luis Díaz, quien tiene su mismo nombre. La presión pública en su momento fue tal, que el grupo armado lo liberó 13 días después, y calificó el hecho como un "error".

Fondo multidonantes

Y aunque el ELN dijo que dejaría el secuestro en diciembre pasado, esta semana reculó. ¿Su argumento? Condicionar el abandono del secuestro a un supuesto "fondo multidonantes" para financiarse. Algo impensable para un grupo que, aunque permanece en negociaciones de paz, sigue en armas.

Sin embargo, Cepeda no reveló cómo impactaría el anuncio. "El método que hemos utilizado como delegación no es el de fijar ultimátum, porque creemos que de esa manera no se protege a la población, y no se avanza", expresó.

Un obstáculo más para esas negociaciones, que se suma a las divisiones internas de la guerrilla.

