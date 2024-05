Colisión múltiple en el centro de Perú deja tres muertos y 33 heridos, según autoridades

Una colisión múltiple que involucró a más de una decena de vehículos en una ciudad de la costa central de Perú dejó el domingo tres muertos y al menos 33 heridos, informaron el domingo las autoridades

El jefe de la policía de carreteras de Perú, coronel Johny Rolando, confirmó a The Associated Press que causó la muerte de tres personas, dos adultas mayores, que viajaban en un bus de turismo y una tercera cuya identidad y edad no precisó.

El accidente ocurrió en el cruce de Pasamayo, en la provincia de Huaral, 57 kilómetros al norte de la capital.

"Es una zona de neblina donde hay poca visibilidad por eso se ha producido el accidente", declaró el coronel Rolando.

Según reportes de medios locales la colisión ocurrió a las 10:30 de la mañana (1530 GMT), cuando un bus de transporte de turismo y una miniván chocaron en la carretera generando una colisión en seguidilla en la que estuvieron afectados vehículos particulares y otros de transporte público.

En las últimas semanas, al menos tres accidentes con autobuses han ocurrido en el país andino. A finales de abril, un bus cayó a un río y dejó 25 muertos, a inicios de mayo otro percance con un bus causó la muerte de 11 personas, mientras una semana atrás un bus de dos pisos cayó por una pendiente dejando 13 víctimas mortales.

Perú registró unos 3.138 muertos al cierre de 2023 a causa de accidentes de tránsito, según cifras de la policía.