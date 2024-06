La fiebre del Oropouche se extiende en Cuba a más de la mitad del territorio

Las autoridades de salud cubanas informaron que la fiebre de Oropouche, que se constató por primera vez en la isla caribeña en mayo, se extendió a nueve de las 16 provincias que conforman el país, aunque no se registraron fallecimientos hasta la fecha.

El Ministerio de Salud dio a conocer el lunes por la noche en un comunicado "la confirmación de la presencia del virus de Oropouche en nueve provincias", incluida Matanzas, contigua a La Habana.

Este virus, que se transmite a través de mosquitos como los diminutos jejenes, fue identificado por primera vez en dos municipios del este de la isla, según informó el ministerio a finales de mayo.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), la transmisión de este virus es habitual en comunidades rurales y urbanas de países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.

Particularmente este año se le detectó en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, según un reporte de la OMS a principios de junio.

En "Cuba se trata de la primera detección de la enfermedad en el país, por lo que es probable que la población sea muy susceptible y existe un riesgo significativo de que se detecten casos adicionales", agregó la OMS.

La enfermedad tiene un periodo de incubación de cinco a siete días y se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares. En ocasiones, también se reportan vómitos y diarreas, indicó el Ministerio de Salud cubano.

Explicó que "no existe un tratamiento específico" por lo que llamó acudir al médico cuando se presenten estos síntomas, aunque aclaró "que no deja secuelas y no se asocia a la aparición de formas graves ni fallecidos".

Las autoridades cubanas detallaron que las últimas semanas se incrementó la "incidencia de casos sospechosos" de dengue en seis provincias de Cuba.

"A diferencia del Oropouche, el cuadro clínico de esta enfermedad puede evolucionar a formas graves y causar la muerte", advirtió la secretaría.