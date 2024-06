Exigen justicia para Thalía, víctima de quemaduras en explosión por fuga de gas

Se cumple un año de la explosión de gas en el estado de Tamaulipas en el apartamento de Thalía. La mujer quedó con quemaduras de tercer grado en 60% de su cuerpo. La familia de la víctima responsabiliza del daño a la empresa de energía, ENGIE, a la que acusa de negligencia. La empresa de origen francés está señalada de causar otra expulsión que causó dos muertos en una tienda. El presidente de México ordena investigar las explosiones y que se haga justicia.

El 29 de junio de 2023, Thalía dejó a sus tres niños en la escuela y se dirigió al apartamento que recién había comprado en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas, donde apenas se estaba instalando. Al entrar notó un olor extraño que su olfato no supo reconocer.

"Y al cerrar la puerta, ya por dentro, ella ve de la chapa una chispa de fuego. Se generó esa chispa con la fricción de los metales y vio un hilo de fuego azul y dijo ´esto es fuego´. Abrió la puerta, empezó a bajar la escalera y el departamento explotó por completo", cuentaSalvador Martí, periodista y hermano de la víctima.

"Explosividad en la alcantarilla"

Relata que el fuego consumió el 60% del cuerpo de Thalía: "Van prendidos su ropa, sus cabellos, y empieza a correr gritando por ayuda. Una vecina la escucha y tenía una cubeta con agua y con eso la apaga y evita que se haya consumido en la banqueta", dice, emocionado.

El apartamento de Thalía tenía instalación eléctrica. No había bombona de gas. Sin embargo, tras investigar, cotejar documentos oficiales y apoyarse en un peritaje independiente, Salvador pudo concluir que fue una fuga de gas de la empresa de origen francés ENGIE la que provocó la explosión.

"En las investigaciones se buscó si hubo otra fuente de gas cercana, algún tanque, una boya, y no encontraron nada. El baño no colinda con otra construcción. Hay una casa a un lado que tampoco cuenta con instalación de gas. Se encontró que hubo una acumulación de gas en el baño, es decir, el gas llegó a través del drenaje. Las tuberías pueden tener fisuras, pueden ser tuberías muy viejas, y justo enfrente y cerca de la tubería del drenaje pasa una línea de gas natural. Esa línea pasa a 60 centímetros de la banqueta, y el peritaje arrojó que había explosividad en la alcantarilla", detalla.

Otros casos

La empresa ENGIE asegura, por su parte, que "los peritajes realizados el día del incidente no registraron la presencia de gas natural en el inmueble, ni los alrededores". En sus pesquisas periodísticas, Salvador encontró que en los últimos tres años se han reportado 300 fugas de gas vinculadas a ENGIE, pero que la empresa sólo registra tres.

"Es un llamado no solamente por justicia, sino por responsabilidad social, y la responsabilidad de la empresa. Si bien hubo reportes de los vecinos de que olía a gas, el personal de ENGIE sí fue a la calle, pero no se tomaron en serio la seguridad. Es decir, sí estamos ante una negligencia. Con estos testimonios de los vecinos, descubrimos que tuvo otra fatalidad un año antes, con la explosión también de un inmueble que no contaba con gas, que la acumulación fue en el baño y que está acreditado que fue una fuga de gas natural de sus tuberías", asegura Salvador.

Desde que se quemó, Thalía ha sido sometido a 15 cirugías y aún le falta otro tanto. Perdió partes de su cuerpo y dio origen al movimiento "Yo sobreviviente". "ENGIE empezó a realizar estrategias legales para deslindar su responsabilidad, mientras que una víctima está padeciendo, pues no solamente los problemas del porcentaje tan alto de quemaduras, sino también los gastos", recalca su hermano.

En enero de 2022, se registró una primera explosión en una tienda Seven Eleven de Tamaulipas dejando dos víctimas mortales. Los familiares denuncian la responsabilidad de ENGIE. Sin embargo, mediante amparos la empresa nunca se responsabilízalo del hecho y el seguro de la tienda asumió todos los gastos.

"Se hace justicia"

Esta semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar las explosiones en Matamoros que han dejado a dos muertos y a Thalía viva de milagro. "Que vea lo del gas la secretaria de Seguridad. Cuando se trata de temas de justicia, siempre se apoya a la gente, se hace justicia", afirmó AMLO.

Señalada como responsable, la multinacional de energía y gas reiteró en un comunicado su compromiso de colaborar y reiteró su apego a la seguridad, la transparencia y la legalidad.