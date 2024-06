Periodista cubana crítica de Noboa sale de Ecuador tras ser retirada su visa

La periodista cubana Alondra Santiago, a quien el gobierno de Ecuador retiró la visa al acusarla de atentar contra la seguridad del Estado, salió del país, anunció el viernes su abogado Carlos Soria.

"Alondra ha tenido que abandonar el país", dijo Soria al portal digital Primera Plana, sin detallar a dónde viajó.

El viceministerio de Movilidad Humana resolvió el pasado lunes revocar la visa por tiempo indefinido otorgada a Santiago, quien vive en Ecuador desde hace dos décadas, por haber "cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado" que el gobierno no ha precisado.

El abogado difundió en su cuenta en la red X un video de la periodista, quien expresó que su vida está en peligro. "En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador, y no me voy deportada", dijo.

"Me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el gobierno (...) para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", agregó la comunicadora.

La periodista, activista y actriz, de 33 años, gozaba de visa de residente permanente en Ecuador al ser hija de la cubana naturalizada Aleida Santiago, actriz y profesora de artes escénicas.

Santiago colabora con el canal digital Ingo, en el cual hace un mes difundió el videoclip ¡Salve, oh patria! -el título de himno de Ecuador-, que entonó tocando un ukelele e intercalando versos en los que criticaba al presidente Daniel Noboa, que se autodefine como de centro-izquierda.

"Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo, ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos", cantó.

Noboa, quien asumió en noviembre para un periodo de 18 meses al ser elegido en comicios anticipados, acudió con zapatos de suela gruesa a la Asamblea Nacional el 24 de mayo para presentar su informe de labores.

La periodista dijo en su video difundido el viernes que "en esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona" y que "me quieren silenciar, hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder".