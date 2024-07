Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que ha aceptado reanudar negociaciones con EE.UU.

El gobierno de Venezuela planea reanudar negociaciones con Washington esta semana, anunció el presidente Nicolás Maduro el lunes, cuando falta menos de un mes de que se realicen elecciones en las que él y su partido enfrentan su mayor desafío en décadas.

Maduro, quien va por su tercer mandato, quiere que el gobierno de Estados Unidos levante las sanciones económicas que impuso durante los últimos 10 años como parte de un intento por retirarlo del poder.

Durante su programa semanal de televisión, Maduro calificó el diálogo de "urgente".

El gobierno del presidente Joe Biden no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

"He recibido la propuesta durante dos meses continuos del gobierno de los Estados Unidos para restablecer las conversaciones y el diálogo directo", manifestó el mandatario venezolano.

"Luego de pensarlo durante dos meses he aceptado, y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumpla los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo urgente".

El gobierno de Maduro había mantenido conversaciones en paralelo con Washington y con la coalición opositora Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos. Pero el diálogo se suspendió debido a que Maduro incumplió sus promesas, entre ellas la de mejorar las condiciones de cara a las elecciones, y su gobierno acusó a Estados Unidos de no cumplir parte de los acuerdos.

Algunas negociaciones con Estados Unidos tuvieron lugar en Qatar. De momento se desconoce dónde se llevará a cabo la más reciente ronda de diálogo.

Las elecciones del 28 de julio se perfilan como el mayor desafío al que se ha enfrentado el Partido Socialista Unido de Venezuela en sus 25 años de dominio, los cuales comenzaron con la presidencia de Hugo Chávez.

El partido quiere mantener su control absoluto del gobierno por seis años más, pero sus bases se encuentran divididas, mermadas y decepcionadas después de pasar por una compleja crisis social, económica y política que se ha extendido durante los 11 años de la presidencia de Maduro.

En las elecciones participarán diez candidatos, incluido Maduro. El único aspirante con posibilidades reales de derrotar al presidente es Edmundo González Urrutia, quien representa a la coalición opositora Plataforma Unitaria.

El año pasado, Maduro llegó a un acuerdo con la coalición opositora para mejorar las condiciones para tener elecciones libres y justas. Pero luego cambió de parecer, cuando el meteórico ascenso de la líder opositora María Corina Machado se convirtió en una amenaza real para sus posibilidades de reelección.

Estados Unidos concedió a Maduro cierto alivio de las sanciones en los sectores de petróleo, gas y minerales después de llegar a un acuerdo con la oposición, pero lo retiró cuando su partido siguió utilizando su control sobre todas las instituciones gubernamentales para inclinar la balanza, incluso bloqueando la candidatura de Machado.

También se impidió la postulación de la sustituta elegida por Machado. Ella y la coalición opositora apoyan ahora a González, un exdiplomático.