Política de deportación panameña 'no va a detener' el paso de migrantes, dicen oenegés

Este martes Panamá deportó al primer grupo de migrantes irregulares. Con esta política, que cuenta con la ayuda financiera de los Estados Unidos para controlar la migración, el mandatario panameño José Raúl Mulino cumpliría su promesa de campaña para reducir el paso de los migrantes hacia los Estados Unidos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan esta medida.

Esta iniciativa tiene el objetivo de regresar a sus países a personas con antecedentes penales o a aquellos que lo pidan de 'manera voluntaria'. Sin embargo, cómo advierte Elías Cornejo, coordinador en Panamá de atención al migrante de Fe y Alegría, un organismo ligado a la Red Jesuita, la 'voluntariedad' no es tal.

"Las personas que están atrapadas entre Panamá y México, son personas que en realidad no tenían entre sus planes retornar, pero la realidad los está llevando a volver. No es un retorno tan voluntario: las mafias les roban, son víctimas de exrtocions por las autoridades en algunos países, no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo", explicó Cornejo.

Panamá, paso obligado

Panamá se ha convertido en lugar de paso casi obligado para aquellos que quieren alcanzar Estados Unidos, muchos de los cuales lo hacen a través de la peligrosa selva del Darién. En 2024 se cuentan al menos 230,000, pero la variación de esta cifra no depende del todo de las medidas del gobierno panameño, de acuerdo con Cornejo, quien considera que la migración "depende de las condiciones [de vida] en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en África, y Haití".

La mayoría de migrantes llegados irregularmente son Venezolanos, que no será repatriados al no haber relaciones entre Panamá y su país. Sin embargo, José Luis Ayala, director de Hogar Luisa en Panamá, centro de acogida de la Iglesia Católica para refugiados y migrantes, eso no supondrá un efecto llamada, aunque su llegada aumentará. "Para que pueda haber una repatriación hacia Venezuela tiene que haber una coordinación con el gobierno de Venezuela".

"Los venezolanos no puede regresar a Colombia, incluso aunque hayan tenido un estatus migratorio ahí. Yo no creo que los venezolanos vayan a salir por el "efecto llamada", ellos saben que no puede ser deportados. [Además] Algo que va a hacer que repunten los números va a ser la situación que viven los venezolanos actualmente", dijo.

Las autoridades panameñas han anunciado que un nuevo vuelo de repatriación podría salir este fin de semana.