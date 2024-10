La lucha de las 'Socorristas' por el derecho al aborto en Argentina

"Aborto legal para no morir", la lucha de las socorristas en Argentina. ( FUENTE EXTERNA )

"Aborto legal para no morir". Estas palabras han acompañado la larga lucha de las argentinas desde la clandestinidad, pasando por la calle, y hasta el Senado para conseguir la legalización de la interrupción del embarazo en 2020.

Este recorrido lo retrata la documentalista Caroline Kim-Morange, que siguió a las 'Socorristas' de Córdoba, en el norte del país, que apoyan a las mujeres que desean abortar. Tras un año de presidencia Milei, el trabajo de décadas está peligrando. La activista feminista Laura Zurbriggen es una de las protagonistas de este documental.

Un grupo de mujeres de todas las edades y de todos los horizontes en el lente de Caroline Kim-Morange. Son las "Socorristas" y su misión es acompañar de manera incondicional a las argentinas que eligen abortar.

Documentación de manifestaciones

En las calles, en las manifestaciones, en reuniones o en talleres, durante varios meses, la documentalista francesa filmó el trabajo de estas activistas feministas, en pleno debate de la ley sobre el aborto en Argentina.

"Tenemos líneas de teléfono activas donde las personas se comunican, nos piden información y organizamos. Tenemos todo un dispositivo armado para que se encuentren con nosotras y poder brindar esa información y todo el acompañamiento en el momento de la interrupción", nos cuenta Laura Zurbriggen, protagonista del documental.

Abundan las escenas en las que las "Socorristas" reciben el llamado de una menor, de una madre de tres hijos; cada una con una historia distinta y con medios económicos distintos, que tienen que acudir a esta red porque el Estado no garantiza el acceso al aborto seguro.

"Nuestro dispositivo tiene varios momentos, un momento es cuando llaman y las tranquilizamos. Les preguntamos si quieren interrumpir el embarazo, si es así, entonces nos vamos a juntar y conversamos. Nos juntamos con otras personas que también deciden interrumpir ese embarazo. Es muy interesante porque ahí ellas se dan cuenta de que no están solas. Incluso se acompañan entre ellas', precisa la activista en 'Escala en París'.

Gracias a una red fiable en el sistema de salud, las "Socorristas" han acompañado a miles de mujeres en más de diez años de existencia. Pero el trabajo comenzó mucho antes con una militancia "alegre" y persistente con la campaña por el aborto legal en Argentina, que surge en el 2005.

Tras décadas de lucha, el Congreso vota por fin el 30 de diciembre la ley de interrupción del embarazo.

Una victoria rotunda que Laura Zurbriggen recuerda con gran emoción y que se celebró en las calles argentinas con una ola de pañoletas verdes.

"La calle siempre fue el espacio que elegimos para activar desde que armamos la red. Es el lugar que nos identifica y en el que siempre queremos estar y donde nos sentimos seguras", agregó.

Un momento de victoria sí y también de interrogación. ¿Qué lugar tomará la red si ahora los profesionales de la salud podrán interrumpir de manera legal un embarazo?

"Seguimos acompañando y lo que hacemos es que ahora tenemos una ley y nosotras la defendemos. Queremos que todas las personas puedan conocerla. Cuando obtuvimos la ley, enseguida desde socorristas armamos una campaña que dice el derecho a abortar es ley", comentó.

Enseguida, las activistas implementaron campañas de información en los colegios y sobre todo, las líneas siguen activas porque las mujeres pueden elegir cómo quieren realizar la interrupción del embarazo. Y la red de Socorristas sigue trabajando de manera constante con el sector de la salud.

Aborto legal

Desde el 2020, el aborto seguro y legal está permitido hasta la semana 14 del periodo gestacional. Lo es también cuando el embarazo es fruto de violencia sexual independientemente del tiempo de gestación y cuando la salud integral de la gestante está en riesgo y eso incluye la salud mental.

Se está cumpliendo un año del libertario Javier Milei en el poder y ya ha puesto en peligro el derecho al aborto. Primero en el Congreso se intentó derogar la ley sin éxito y ahora, en nombre de los recortes presupuestales, las Provincias se están teniendo que encargar de todos los costos.

"El gobierno está desfinanciando [el acceso al borto], no compra medicación o cada provincia resuelva cómo organiza eso y cómo hace con los métodos anticonceptivos. Hoy hay faltantes de métodos anticonceptivos y eso inevitablemente va a llevar a más embarazos. Eso sí hay un sistema de salud que también que está peleando ahí adentro en las instituciones para para que no se reduzca. Yo personalmente no creo que haya un gobierno actualmente que esté en contra de nosotras o en contra de las personas", apunta.

Pero está dispuesta, como toda la marea verde "a seguir defendiendo la ley. Cuando haya que salir a la calle, vamos a volver a salir. Eso está ahí como una experiencia que tuvimos y que podemos volver a ella enseguida cuando necesitemos".