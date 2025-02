Dos años del CECOT, gran exponente de la guerra contra las pandillas en El Salvador

Se cumplen dos años de la apertura de la cárcel más grande de América Latina. El centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT.

Con capacidad para 40,000 personas, se ha convertido en símbolo de la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, que suma ya más de 80,000 arrestos en el marco de un régimen de excepción declarado en marzo de 2022 y fuertemente criticado por ONG y agencias internacionales.

El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, punta de lanza de la guerra del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador cumple dos años.

Esta prisión de alta seguridad, con capacidad para 40,000 reos y escenario de impactantes imágenes de reclusos hacinados con la cabeza afeitada, fue presentada el 31 de enero de 2023 y puesta en marcha a principios de febrero de ese mismo año.

Para el criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa, experto en seguridad, este centro, además de ser una cárcel, sirve para lanzar un mensaje.

"Es CECOT es un centro penitenciario de máxima seguridad y que está diseñado para miembros de estructuras de las pandillas criminales de alta peligrosidad. Por supuesto que las imágenes, además de enviar un mensaje a la población, a las víctimas principalmente, también considero que tiene un efecto de mostrarle a las personas que todavía se encuentran en libertad y que son criminales que están siendo buscados, lo que les espera al ser condenados", dijo a Radio Francia Internacional.

Un complemento del régimen

El CECOT es el complemento del régimen de excepción declarado por Bukele en 2022, con el que ya se han detenido a más de 80,000 personas.

Ricardo Sosa estima que aunque no se ha ganado la guerra, las pandillas, como la Mara Salvatrucha, se han visto fuertemente golpeadas: "Las pandillas criminales en El Salvador, como fueron conocidas antes del 2022, ya no tienen la misma capacidad de operación, ya no tienen el mismo impacto criminal y ya no controlan parte del territorio salvadoreño".

Sin embargo, la rigidez del régimen de excepción de Bukele también despierta recelo. Agencias internacionales, ONG y grupos ciudadanos han denunciado que atenta contra los derechos humanos. Un ejemplo es el MOVIR, el Mivimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.

Denuncian detenciones arbitrarias: 8,000 de los presos han tenido que ser liberados, y falta de acceso a los reos y a la información.

Samuel Ramirez, su coordinador, habla con RFI: "Ese número de 80000 lo logró en poco tiempo. El presidente quería números. No hay acceso a la información. El mismo régimen de excepción le permite mantener en reserva toda la información que tiene que ver con el régimen. No permiten las visitas familiares, no se permite saber las causas de las muertes en las cárceles. No podemos saber cómo van los procesos judiciales".

El 27 de marzo el régimen de excepción cumplirá 3 años en el Salvador.