Ecuador celebra elecciones generales sumergido en la violencia

A pocos días de la primera vuelta de las elecciones generales del 9 de febrero, la lucha en contra de la delincuencia sigue siendo el mayor tema de preocupación para los electores.

Candidato a la reelección, el presidente saliente Daniel Noboa insiste en los resultados logrados desde la declaración del estado de conflicto interno armado hace poco más de un año. Sin embargo, Ecuador sigue siendo uno de los países más violentos del continente.

Casi 300 toneladas de droga han sido decomisadas, más que nunca, y el número de homicidios bajó de 8,000 a 7,000 de 2023 a 2024, pero el país sigue azotado por la violencia, en particular en las zonas fronteras dónde los migrantes sufren con particularidad.

Restaurantes de lujo, almacenes de marca, desde hace algunos años Lago Agrio ha cambiado mucho. Cada vez más plata circula en la ciudad, de origen sospechosa.

La paz firmada entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP no ha terminado con la violencia, lamenta Edison Cabrera quién dirige la sección local de la fundación Tierra para Todos.

"No es como antes, cuando había la guerrilla que había una cabeza y se sabía con quién conversar, hoy hay diferentes grupos y es peor la seguridad. De los dos grupos o tres que habían antes hoy hay 20 o 30 grupos y las peleas son incluso entre ellos", declaró.

Luchas internas

Las luchas internas de estos grupos para dominar las rutas de la cocaína no son extranjeras a la violencia que se ha desatado en Ecuador. La provincia de Sucumbios, por ejemplo, es dominada por los llamados Comandos de la Frontera, aliados a la mafia brasileña del Comando Vermelho.

Les migrantes colombianos son víctimas de esta violencia de los dos lados de la frontera. Cada mes, la fundación Tierra para Todos apoya a 500 de ellos como Edison y Linda cuya instalación al sur de Quito ha sido compleja.

"Vinieron con pistola y mataron dos manes ahí, uno por la espalda y otro aquí al frente de nosotros, cayeron como a tres metros. Yo me tiré al suelo y le dije a mi esposa tírese al suelo", indicó Edison.

Vendiendo comida en una plaza, Ruby cuenta que huyó de Colombia para proteger a su familia.

"Yo le voy a contar pero es triste, triste. La guerrilla se me llevó a mi hijo, no sé dónde estará, no sé dónde lo tendrán y pues ellos venían por las otras dos niñas que tienen 14 y 18 años", relató.

Para evitar su reclutamiento forzoso, Ruby, su esposo y sus hijas se instalaron en Ecuador pero el peligro sigue presente.

"Tenemos mucho peligro, demasiado, porque yo ya he sido amenazada aquí en Ecuador. No sé cómo me han encontrado, pero preguntaron por mi nombre y yo le dije, no, la verdad, no sé, no sé porque yo no conozco a ninguna de las señoras de aquí no sé quién será", comentó.

A pesar de la militarización del país, la inseguridad sigue fuerte, según el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano.

"Esto se viene incrementando y se ha incrementado con más fuerza. Hay mayor cantidad de muertos, hay mayor cantidad de sicariato. De vacunas, de corrupción en las esferas estatales es muy grave", señaló.

Mientras el estado de emergencia sigue activo en siete provincias del país, la lucha en contra de los Grupos Armados Organizados sigue siendo el tema mayor de las elecciones generales.

Todos los nombres de migrantes han sido cambiados por razones de seguridad.