Derrame de petróleo en cinco ríos deja al menos 15,000 afectados en Ecuador

Al menos unas 15,000 personas resultaron afectadas en la localidad ecuatoriana de Quinindé (noroeste) tras el "peor" derrame de petróleo de la última década registrado en esa región costera y que ha contaminado al menos cinco ríos, según el alcalde Ronald Moreno.

Las primeras pesquisas indican que un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias dañó una tubería del estatal Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) la semana pasada, y provocó la fuga de decenas de miles de barriles de crudo, que llegó hasta afluentes que atraviesan la provincia de Esmeraldas (fronteriza con Colombia y a orillas del Pacífico).

Pesca artesanal

"Nosotros estamos afectados con 4,500 familias, es decir, alrededor de 15,000 ciudadanos que en este momento prácticamente no pueden ni respirar", explicó el alcalde Ronald Moreno en una entrevista con el canal Ecuavisa. De esas familias, unas 2,000 están asentadas en las riberas de varios ríos, que lucen manchas negras y aceitosas.

La fuga afectó al menos cinco afluentes que desembocan en el Pacífico y donde pobladores subsisten de la pesca artesanal. Anclados, algunos botes con sus redes aparecían con negruzcos parches de crudo.

"Después de unos pocos días, si esto sigue así, uno ya no puede ni pescar y ese es el sustento de uno", dijo Luis Cabezas, un habitante de Rocafuerte que añadió que allí había "nueve embarcaciones (y sus redes) que están llenas de petróleo" a causa de la contaminación, dejando pérdidas por unos 50,000 dólares.

En el poblado de Camarones, la mancha de crudo impide que salgan embarcaciones al mar, expresó a su vez Moisés Espinoza, anotando que "no hay producto (pesca)". "La gente de qué va a vivir", cuestionó.

"El peor evento de derrame de petróleo"

Este es "el peor evento de derrame de petróleo que hemos tenido en los últimos tiempos", agregó el alcalde Moreno, al recordar que se han registrado tres desastres similares en ocho años.

El del jueves, en el sector El Vergel de Quinindé, la zona de mayor impacto, causó estragos a lo largo de 32 kilómetros en los cinco ríos, según la autoridad local.

Las familias que están en las orillas "no tienen agua, no tienen cómo hacer sus actividades básicas de agricultura (...). La emisión de estos gases no les está permitiendo obviamente estar en sus viviendas", relató.

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) señaló el domingo que el Ministerio de Ambiente debe declarar una "emergencia ambiental" en toda la provincia y en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, donde habitan más de 250 especies, entre ellas nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos. Además dispuso el cierre temporal de las playas Las Palmas, Camarones y Las Piedras.