Milei refuerza su amistad con Trump mientras el mundo se tambalea por los aranceles

Europa prometió represalias. China planteó sus propios aranceles. México se apresuró a mitigar el golpe. Mientras los líderes mundiales se preocupaban por el anuncio del presidente Donald Trump de aranceles generalizados sobre las importaciones de Estados Unidos, el presidente ultraderechista de Argentina se mostró exultante, homenajeado en el club Mar-a-Lago del mandatario republicano.

Como parte de su entusiasta acercamiento a Trump, Javier Milei voló hasta Palm Beach por 24 horas para recibir un premio que reconocía su agenda libertaria y, esperaba, charlar con Trump, que también estaba previsto que asistiese a la gala de derechas "American Patriot".

"¡Hagamos a la Argentina grande de nuevo!" exclamó Milei desde el escenario del salón de baile en Mar-a-Lago el jueves por la noche.

Habría sido la cuarta reunión cara a cara entre los dos líderes desde la victoria electoral de Trump en noviembre, mientras Milei —quien ha impuesto un amplio programa de austeridad para arreglar la economía argentina, que mucho tiempo en problemas— se ofrece como uno de los aliados más fuertes de la Casa Blanca en la guerra cultural global contra la izquierda progresista.

Argentina espera que la amistad entre los líderes dé frutos

Si la firme alianza de Milei con Trump puede ayudar realmente a una Argentina en crisis, está aún por ver, según los analistas.

Milei "tiene una relación especial con Trump que ha sido buena para él políticamente, pero necesita traducirla en algo bueno para el país económicamente", apuntó Marcelo J. García, director para América de la consultora de riesgo geopolítico Horizon Engage, de Nueva York. "Aún no lo ha conseguido".

A principios de año, Milei sacó a Argentina de la Organización Mundial de la Salud después de que Estados Unidos anunciara su salida.

Amenazó con abandonar el acuerdo climático de París después de que Trump lo hiciera. Prohibió los tratamientos de cambio de género en menores después de que Trump vetara la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. Y llegó a promover una criptomoneda que se hacía eco del memecoin $Trump, a gran costo político.

Tras arremeter contra el socialismo y el feminismo en eventos en todo el mundo —el más reciente, en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde regaló a Elon Musk una motosierra gigante modelada a partir de la que el político argentino blandió en su campaña electoral de 2023—, Milei se ha convertido en algo así como una celebridad MAGA.

Mientras socios y rivales de Estados Unidos criticaban los aranceles anunciados por la Casa Blanca, un Milei vestido de esmoquin ofreció un discurso junto a un cuadro del puño en alto de Trump, deleitándose con la ocasión de mostrarse como un tenaz defensor del presidente estadounidense.

Ante una multitud en Mar-a-Lago, Milei señaló que su gobierno completa su política con acciones, no simples palabras, algo en lo que, según dijo, están de acuerdo con Trump. Su intervención, en español, fue vitoreada cada vez que mencionaba el nombre del mandatario estadounidense.

Un libertario defiende los aranceles de Trump

En Buenos Aires, el gobierno de Milei trató de conciliar la importante ronda de aranceles de Trump con su propia ideología libertaria radical y su ferviente apoyo al libre comercio.

"No creemos que esto sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario", dijo el portavoz de Milei, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa tras el anuncio de Trump, agregando que no veía motivos para "tanta preocupación".

A pesar de los halagos mutuos entre Milei y Trump, Argentina fue golpeada con un arancel mínimo del 10%, algo que las autoridades presentaron como un trato preferencial único. La portada del diario de mayor circulación del país, Clarín, decía: "Trump sube el impuesto a nuestros productos menos que a otros países".

En Washington, el ministro de Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, mantuvo el jueves lo que describió como reuniones "altamente productivas" con el principal negociador comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Asimismo, realizó declaraciones optimistas en las que prometió que Argentina estaba en camino de negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Argentina, con problemas de liquidez, espera un rescate del FMI

Milei elogió los avances hacia el acuerdo de libre comercio en su discurso en Mar-a-Lago. Pero mucho más importante para el líder argentino es un esperado rescate de 20,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

Esos fondos, muy necesarios, le ayudarían a mantener sus ambiciosas reformas económicas en marcha mientras aumenta la presión sobre las escasas reservas de divisas del país.

El mandatario ya ha utilizado sus poderes ejecutivos para eliminar la necesidad de que el Congreso apruebe un nuevo programa del FMI.

Pero el préstamo no se ha cerrado aún ya que los negociadores continúan discutiendo la cuantía a la que Argentina —que debe unos 44,000 millones de dólares a la institución— puede acceder por adelantado.

En este contexto, Milei y su ministro de Economía embarcaron el miércoles rumbo a Estados Unidos, el mayor accionista del FMI.

En declaraciones a reporteros, dijo que esperaba "una reunión informal" con Trump, quien en su primer mandato fue clave para ayudar a Argentina a lograr un importante préstamo de 56,000 millones de dólares de la institución en 2018.

Milei guarda silencio sobre la reunión con Trump

Pero la esperada foto de Milei con Trump no aparecía el viernes en el elegante montaje de su publicista, en el que el presidente argentino salía tomándose selfies con fanáticos en la alfombra roja de Mar-a-Lago.

La oficina presidencial no se pronunció acerca de la reunión —o no reunión— con Trump, y no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Trump llegó a Mar-a-Lago, en Palm Beach, muy tarde el jueves por la noche después de asistir a un evento con golfistas profesionales en uno de sus campos de golf cerca de Miami. La Casa Blanca no indicó si se vio con Milei.

Los principales periódicos argentinos citaron a funcionarios anónimos que decían que los líderes no llegaron a encontrarse, lo que provocó el escarnio inmediato de sus enemigos políticos.

"Cuando me levanté, pensé que iba a encontrar en la tele la foto que fuiste a buscar con tu ´amigo´ Trump", escribió la expresidenta izquierdista Cristina Fernández de Kirchner en la red social X. "Qué manera de boludear y gastar plata al divino botón".