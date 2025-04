¿De qué le sirve a Milei acercarse a Trump?

Si por el momento 'no es claro qué beneficio ha podido sacar el gobierno argentino de la cercanía ideológica entre Milei y Trump', el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, dijo a RFI que el mandatario argentino podría estar buscando 'algún tipo de ayuda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)'.

El mundo reacciona desconfiado ante las jugadas comerciales del presidente Donald Trump que incluyen, entre otros, represalias, contra-aranceles, diplomacia, lo que sea necesario.

Pero al sur del continente americano, la dirigencia argentina sonríe y aplaude entusiasmada al mandatario estadounidense y se alinea explícitamente a su ideología política y cultural, con la esperanza de recibir un buen gesto a cambio.

¿Busca el presidente argentino Javier Milei sacar algún tipo de beneficio de su alineación con Donald Trump? ¿Puede este acercamiento ayudar a paliar la crisis económica argentina?

A juzgar por los aranceles estadounidenses que pusieron al mundo patas para arriba a comienzos de abril, con un casi modesto 10%, Argentina no ha salido ni más ni menos beneficiada que sus vecinos, entre ellos los países dirigidos por progresistas en antípodas ideológicas, como Lula y Boric.

Para Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores Económicos, los efectos de las tarifas no generan un efecto macroeconomico directo en el país y, más bien, las expectativas de Milei se posan sobre el acuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional.

"Milei tiene una afinidad ideológica con Trump. De hecho, se ha alineado en algunas cuestiones geopolíticas con el gobierno americano. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, así como en ciertas cuestiones que tienen que ver con Cuba. Ha habido un alineamiento. Obviamente, el gobierno argentino busca un beneficio de esto. ¿Ya ha recibido ese beneficio? No lo sé. Uno intuye que lo que está buscando el gobierno argentino, particularmente en razón de la situación argentina, es algún tipo de ayuda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayuda en el sentido de tratar de conseguir un monto grande, tal vez más de lo que el FMI naturalmente podría llegar a otorgar y, en las circunstancias en las que estamos, que sea acordado en un plazo rápido", dice. Tiscornia.

Trump y Milei son aliados en lo que algunos denominan la "guerra cultural" contra el wokismo y los progresismos. Milei también siguió a Trump en su salida de la Organización Mundial de la Salud y amenazó con abandonar el Tratado de París luego de que su contraparte lo hiciera.

Resulta difícil, sin embargo, alinear a Trump y Milei en materia económica.

Proteccionismo estadounidense

Para el estadounidense, la prioridad es el proteccionismo y poner a Estados Unidos primero; para el argentino, el Estado es el enemigo y su aspiración es liberar los mercados. ¿Hasta donde puede Milei apoyar a Trump sin moverse de su propia doctrina económica?

"Sí, obviamente que en ese punto sí hay una diferencia de visión. Trump tiene un nacionalismo y una especie de postura pro economía cerrada que Milei, definitivamente, no tiene. Pero yo no creo que eso vaya reñido con que Trump haga lo que esté haciendo en Estados Unidos y que Milei intente abrir la economía argentina aún más. De hecho, Milei quiere firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Puede llegar a darse una vocación política dentro de estas negociaciones con el tema de los aranceles. Me parece que Trump lo que está haciendo también es negociar o, en todo caso, redefinir las condiciones bajo las cuales se relaciona con otros países", concluye.

El pasado fin de semana Milei viajo a Estados Unidos y participo de una gala en la que algunos esperaban un encuentro con Trump.

Sin embargo, el magnate nunca apareció y el argentino retornó sin la foto conjunta, aunque sí tuvo lugar para dar un discurso en el que se permitió decir "Hagamos a la Argentina grande de nuevo".