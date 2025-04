Dos días en París: la versión de Petro y su hija frente a la acusación de consumo de drogas

Una visita oficial a Francia en junio de 2023 ha vuelto al centro del debate político colombiano, luego de que el excanciller Álvaro Leyva afirmara que el presidente Gustavo Petro habría desaparecido durante dos días durante ese viaje, insinuando un problema de salud personal.

Sin embargo, el entorno del mandatario señala que el retraso en el regreso a Colombia respondió a motivos familiares y no a una agenda oculta.

El mandatario asistió a la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial los días 22 y 23 de junio de 2023, en París, donde expuso su propuesta de canje de deuda por acción climática ante líderes globales.

Según lo previsto, debía retornar a Colombia la noche del viernes 23, pero su regreso se postergó en varias ocasiones: primero al sábado 24, luego al domingo 25, sin que se ofreciera una explicación pública inmediata.

Durante esas horas, la agenda presidencial se interrumpió, y los periodistas que acompañaban al presidente en el avión oficial debieron buscar alojamiento por su cuenta.

La ausencia prolongada y el silencio oficial dieron pie a rumores que en su momento no escalaron, pero que casi dos años después resurgen tras la carta de Leyva, quien sostiene haber confirmado durante ese viaje que el presidente tenía "problemas de drogadicción". La misiva no ofrece detalles ni pruebas sobre esa afirmación.

En contraste, el entonces embajador en Francia, Alfonso Prada, afirmó que Petro dedicó ese fin de semana a una agenda privada y que en todo momento contó con acompañamiento de seguridad.

Según Prada, el mandatario "le dedicó el tiempo a su familia, a las personas con las que tiene una historia y una vida en Francia".

Versión hija de Petro

La versión fue reforzada por Andrea Petro, hija mayor del presidente, quien vivía en París en ese momento. En una publicación en redes sociales y luego en entrevista con W Radio, afirmó que pasó el sábado con su padre y que este aprovechó la pausa para estar con sus nietas y visitar una biblioteca.

"Mi papá también se tomó un tiempito de ir a una biblioteca... no lo acompañé, no sé a cuál fue", relató. Según ella, la decisión de no publicar su paradero fue para proteger la privacidad de sus hijas, menores de edad.

El presidente Petro, por su parte, reconoció implícitamente que el retraso en su regreso a Colombia fue por razones personales.

"Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verlos." Gustavo Petro Presidente de Colombia “

No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces", escribió. También recordó que, un año después, volvió a París para celebrar el cumpleaños de una de sus nietas y compartió imágenes familiares en redes sociales.

Decreto

Durante la extensión de su estancia, Petro dejó formalmente encargado de sus funciones al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mediante un decreto que fue modificado desde París para prorrogar su ausencia hasta el domingo 25 de junio.

En ese documento, la Presidencia explicó el cambio por "ajustes en la agenda" y "razones técnico-aeroportuarias".

Aunque desde el Gobierno no se ofrecieron mayores explicaciones públicas en ese momento, los hechos fueron registrados por medios de comunicación como una demora más en la rutina del presidente, conocida por los cambios de última hora.

Hoy, ese episodio ha cobrado nueva dimensión política debido al contexto actual de divisiones internas en el Gobierno y a la ruptura entre Petro y su exministro de Exteriores, Álvaro Leyva.