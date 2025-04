Los cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro vuelven a la cárcel al perder libertad condicional

El histórico opositor de 54 años y líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, fue detenido junto a Félix Navarro, de 72 años.

Ambos habían sido liberados junto a otros 551 presos en enero en el marco de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano y luego de la decisión del expresidente estadounidense, Joe Biden, de retirar a la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo. Washington condena duramente la decisión.

"Lo que llama la atención es la falta de consistencia del Gobierno cubano cuando se trata de cumplir compromisos y honrar acuerdos. El Gobierno se había comprometido a liberarlos y no han pasado 72 horas que han enterrado al Papa Francisco y los están devolviendo a las prisiones", denuncia a RFI el opositor cubano exiliado en España, Alejandro González, miembro del Observatorio cubano de DDHH.

El Tribunal Supremo envió un comunicado a la prensa, sin especificar el lugar de la detención, en el que argumenta que se revocó "la libertad condicional" a Ferrer y a Navarro debido a "que incumplieron lo establecido en la ley".

Ferrer fue encarcelado el 11 de julio de 2021, fecha en la que intentó unirse a las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país, las mayores registradas desde el triunfo de la revolución en 1959.

El defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en Cuba había sido excarcelado el 16 de enero, y Navarro dos días después.

Drama de presos políticos

"José Daniel tiene un hijo chiquito más otro, la esposa está sola. Félix Navarro es un hombre de 72 años con serios problemas de salud. La esposa es una anciana, tiene a su hija también presa. O sea, es un drama tremendo", explica González.

González también estuvo encerrado en la cárcel donde coincidió con Ferrer en una celda en la Habana como parte de los 75 presos políticos condenados en 2003 durante la llamada "Primavera Negra", la mayor ola represiva contra la disidencia bajo Fidel Castro.

"Esperemos que no vaya más allá y no vuelvan a la prisión a todos los que han liberado. Me parece que esa es la intención del Gobierno por lo que estamos viendo del incremento en la represión. El Gobierno no ha respetado esa armonía que debería existir entre los dos líderes, el líder del Partido Comunista cubano y el líder de la Iglesia Católica", afirma González.

El Departamento de Estado estadounidense condenó "duramente el trato brutal y la detención injusta" de "patriotas cubanos". "Pedimos la liberación inmediata de los cientos de presos políticos y de conciencia detenidos injustamente", añadió la portavoz Tammy Bruce.