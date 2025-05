Pepe Mujica será enterrado junto a su perra "Manuela", como fue su último deseo

José "Pepe" Mujica, expresidente uruguayo y una de las figuras más queridas de la izquierda latinoamericana, será cremado y sus cenizas enterradas en su chacra, a las afueras de Montevideo, cumpliendo así su último deseo.

El lugar elegido queda junto a la tumba de su perra 'Manuela', una mascota de tres patas que lo acompañó durante años y con la que se convirtió en símbolo de su vida austera.

"Mi futuro destino está abajo de ese escollo, donde está enterrada Manuela. Cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar ahí", expresó Mujica en vida, en una de sus últimas entrevistas.

El exmandatario falleció este martes a los 89 años tras una larga batalla contra un cáncer de esófago. En enero de este año, él mismo reveló que la enfermedad se había extendido a su hígado y que no podía someterse a tratamientos agresivos debido a su edad y condiciones crónicas de salud. "Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué", dijo entonces con su habitual franqueza.

La noticia de su muerte fue confirmada por el presidente Yamandú Orsi y su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quienes ya habían adelantado el delicado estado de salud del exjefe de Estado a mediados de mayo.

Mujica deja un legado de humildad, coherencia política y un profundo amor por la tierra y la vida sencilla. Su deseo final de descansar junto a Manuela es testimonio de la forma en la que vivió: fiel a sus convicciones y afectos, incluso después de la muerte.

Símbolo mundial

Mujica rechazó el lujo del cargo. Donó gran parte de su salario, vivió en su chacra en las afueras de Montevideo y condujo su viejo Volkswagen, "Cepillo" en República Dominicana.

Esa coherencia entre discurso y estilo de vida lo convirtió en un símbolo mundial de la política austera y honesta. Pero más allá de la imagen, Mujica implementó medidas que redefinieron el rumbo de Uruguay.

