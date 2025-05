Ecuador declara en emergencia su refinería más importante tras un incendio reciente

La refinería de Esmeraldas, la más importante de Ecuador, fue declarada en emergencia el jueves debido a los daños provocados por un incendio reciente que afectaron su operatividad, informó la empresa estatal Petroecuador.

El incendio desatado el pasado lunes, que no dejó víctimas ni heridos, dañó dos tanques de fuel oil —un residuo de refinación de petróleo— y una subestación eléctrica, lo que “obligó a la parada emergente de unidades clave y de sistemas auxiliares de vapor y energía”, señaló el comunicado de empresa pública responsable de hidrocarburos.

La medida tiene por objetivo realizar “reparaciones urgentes y restablecer las condiciones operativas en el menor tiempo posible”, aunque no se informó del plazo para la reanudación de operaciones.

En la refinería de Esmeraldas se produce diésel, gasolinas de alto octanaje, gas de uso doméstico y otros combustibles.

Según Petroecuador, el abastecimiento de gas de uso doméstico se realizará “conforme a la disponibilidad del producto”, mientas se realizan programaciones para abastecer la demanda interna.

Esa refinería ya había sido declarada en emergencia a finales de abril por un sismo de 6,3 grados en la ciudad de Esmeraldas, 182 kilómetros al noroeste de la capital y fronteriza con Colombia, que ocasionó averías en algunas unidades.

The Associated Press consultó a la petrolera estatal si se aplicarán restricciones en la distribución de derivados, ante lo que que la oficina de prensa respondió que “se mantiene el abastecimiento y se programan importaciones”. No entregó más detalles.

El incendio, que afectó la infraestructura de la refinería, alarmó el lunes a los habitantes de Esmeraldas al ver una gran columna de humo en medio de sus instalaciones, seguida de una explosión.

Hasta el momento, las autoridades no han señalado las causas del incendio ni han cuantificado el nivel de afectación al complejo industrial.

Fefinería de Esmeraldas

La refinería de Esmeraldas fue construida a finales de la década de 1970, tiene capacidad para procesar alrededor de 110,000 barriles de petróleo diarios, aunque suele funcionar a un nivel menor al total de su capacidad.

En la refinería se han realizado varias intervenciones técnicas para mantener y repotenciar su funcionamiento, según informaron las autoridades.

En 2019 se realizaron nuevos trabajos de reparación y en septiembre del año pasado concluyó una nueva etapa. Un año antes, también resultó afectada por un incendio, sin consecuencias graves.