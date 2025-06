Gobierno colombiano no respondió solicitudes de protección para Miguel Uribe, baleado en mitin

El equipo del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, herido de bala este sábado por un joven sicario durante un mitin en Bogotá, había solicitado en nueve ocasiones este año el refuerzo de su esquema de seguridad, sin obtener respuesta.

Así lo denunció en RFI el exviceministro de Defensa colombiano Gustavo Niño Furnieles, quien estuvo presente en el acto y fue una de las personas que persiguió al agresor. "Este atentado puede afectar no solo nuestra convivencia, sino nuestra democracia", dijo también a nuestra corresponsal en Bogotá, Diana Jallon.

El estado de salud del aspirante a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay, es de "máxima gravedad", según la clínica que lo atiende. En medio de un acto público en un barrio popular de Bogotá, el senador de 39 años recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza.

"Es desastroso. Nosotros lo vivimos. Vimos cómo Miguel estaba hablando al público y después estaba desgonzado y lleno de sangre. Expreso mi rechazo total a este atentado", declaró Niño Furnieles, graduado en Ciencia Política y especializado en análisis de políticas públicas por la Universidad Nacional de Colombia.

El exviceministro del gobierno Duque se refirió también al presunto autor de los disparos. "Rechazo total también a la manipulación de niños para que sean sicarios".

"No podemos opinar, nos están callando"

Gustavo Niño Furnieles denunció además la inacción del gobierno de Gustavo Petro para garantizar la seguridad del candidato.

"Nueve veces este año hemos enviado cartas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que le reforzaran el esquema de seguridad. La última fue el viernes pasado, para que lo reforzaran en Cartagena, y tampoco lo hicieron: ni la Policía, ni la UNP, ni el Ministerio de Defensa. No están prestando atención a la violencia política que vive Colombia y al discurso de odio contra la oposición. No tenemos garantías, no podemos salir a la calle, no podemos opinar porque ya nos están callando. Y lo de Miguel es desastroso. Tiene 39 años, es un joven que le demuestra al país cómo hacer política con principios claros y respeto por los demás. Siempre lo hemos hecho así en su equipo. Es lamentable. El rechazo a este acto tiene que ser de todos los colombianos. Como sociedad debemos unirnos, revisar qué está pasando y exigir garantías para la oposición el próximo año".

El presunto sicario fue capturado por ciudadanos

Niño Furnieles negó que hubiera "denuncias específicas" contra el candidato, pero sí hubo un "requerimiento por la debilidad del esquema de seguridad. Ayer solo tenía dos escoltas y un apoyo de policía motorizada. Pero cada vez que una personalidad va a un evento público, sobre todo en esta campaña electoral, debería contar con refuerzo local.

La Policía local no apareció sino hasta que comenzaron los disparos. Ahí estuvo el error. En ese momento sí vimos 20 o 30 policías, así como un intendente que era el jefe del operativo. Nosotros también lo acompañamos en la captura del sicario. El sistema era muy débil.

El esquema de seguridad tiene que rodearlo. El escolta más cercano estaba a un metro, y el otro, a dos. Dejaron que la gente se metiera en la mitad, entre ellos y Miguel. No hubo protección circular, no estábamos preparados".

Según Niño Furnieles, los que capturaron al presunto asesino fueron los ciudadanos. "La ciudadanía lo cogió en la esquina y comenzó a golpearlo. Nosotros llegamos después para evitar que lo mataran y así poder conocer la verdad. Tenemos que garantizarle la vida a ese muchacho, para que pague la pena y para que nos diga quién es el autor intelectual del atentado", señaló.

Este atentado puede afectar la convivencia y la democracia

Gustavo Niño Furnieles, quien cursó una maestría en gestión de políticas públicas en la Universidad de Georgetown y fue becario de esa institución, denunció que no solo falló el esquema de seguridad de Uribe Turbay, sino el de "la gran mayoría de dirigentes de la oposición.

Algunos incluso no tienen escoltas. A los exministros de Defensa de anteriores gobiernos se les quitó la escolta mientras se atacaban disidencias de las FARC y el ELN. Estos grupos tienen un gran poder militar.

El ELN tiene hoy drones y está lanzando "tatucos" [artefactos explosivos de fabricación casera]. Lo que pasó con Miguel es producto del entrenamiento y manipulación de un adolescente sicario, al que debe caerle todo el peso de la ley. Este atentado puede afectar no solo nuestra convivencia, sino nuestra democracia".

¿Qué pueden esperar de aquí en adelante los precandidatos?

"Esto, quiéranlo o no, va a generar censura. El candidato va a pensarlo dos veces antes de hacer un mitin. Por eso hay que reforzar todos los esquemas de seguridad. Todo tiene que cambiar. La UNP tiene que actuar. Hay que incorporar al Ejército, porque los militares pueden constituir un primer anillo de seguridad para controlar mejor la situación y dificultar la acción de un sicario. En el caso de Miguel, no teníamos un filtro. El sicario llegó como un ciudadano a saludarlo. No había una revisión previa. Necesitamos ojos para observar el comportamiento. El sicario actuaba diferente, tenía un aspecto diferente, y eso no fue evaluado. Ahí estuvo el error. Entonces, lo que viene es una censura y una autocensura. Pero como Estado, debemos exigir al Gobierno y a la UNP que aumenten el nivel de riesgo asignado y se refuercen los esquemas con el Ejército y las Fuerzas Especiales. Deben brindar seguridad a los candidatos de oposición principalmente, pero también a quienes siguen la línea del gobierno. Si no se mejora la seguridad, vamos a regresar a los años 80 y 90, cuando muchos candidatos fueron asesinados por fallas en los esquemas de protección".