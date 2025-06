República Dominicana es uno de los países más pacíficos de América y mejora seis posiciones

La República Dominicana mejoró seis posiciones en el Índice Global de Paz 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), al pasar del puesto 85 al 79 entre 163 países evaluados, con un puntaje de 1.996. El país se sitúa como el tercer más pacífico de la región de América Central y el Caribe, solo detrás de Canadá (puesto 14) y Costa Rica (54).

En tanto que es el quinto más pacífico entre los países de América Latina, superado por Uruguay (48), Costa Rica (54), Chile (72) y Paraguay (75).

Y por encima de Estados Unidos.

El informe, publicado esta semana, refleja que la región de América Central y el Caribe —que incluye a República Dominicana— es la tercera más pacífica del mundo, superada por Europa Occidental y Asia-Pacífico.

Aunque la región experimentó una leve caída general en el nivel de paz (-0.7 %), República Dominicana destacó por sus avances en los indicadores de Seguridad y Militarización.

De acuerdo con el IEP, el dominio de Seguridad y Protección Social fue el único que mejoró a nivel mundial, mientras que los indicadores de Conflictos en curso y Militarización registraron deterioros.

En el caso dominicano, los avances se vieron principalmente en la disminución de la percepción de criminalidad y en el impacto de las manifestaciones violentas, áreas en las que el país ha mostrado mejoras sostenidas.

Según el informe, América del Sur fue la única región que registró una mejora general en 2025, con países como Argentina y Perú mostrando avances destacados. En contraste, América Central mostró un panorama mixto: mientras países como El Salvador y Panamá mejoraron sus posiciones, otros como México y Estados Unidos retrocedieron.

A nivel global, la paz sigue en retroceso. Es el sexto año consecutivo en que el mundo se vuelve menos pacífico, con un deterioro del 0.36 % en el último año. Los conflictos en Ucrania, Gaza y Sudán, junto con el aumento en los gastos militares —que alcanzaron un récord de 2.7 billones de dólares en 2024—, son los principales factores que alimentan este declive.

República Dominicana ha mostrado un patrón de mejora sostenida en los últimos años, luego de haber estado en posiciones más bajas del índice durante la década pasada. No obstante, el IEP advierte que "la creciente fragmentación geopolítica y la intensificación de los conflictos externos" plantean riesgos para la estabilidad regional y global.

El informe subraya que la clave para fortalecer la paz radica en impulsar lo que llaman "Paz Positiva": instituciones, políticas y actitudes que promuevan la cohesión social, el buen gobierno y la resiliencia ante las crisis. En este sentido, América Latina enfrenta el reto de consolidar estos avances en un contexto global cada vez más volátil.

¿Qué mide el Global Peace Index 2025?

El Global Peace Index (GPI) 2025, elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), es el principal indicador global de la paz. Evalúa a 163 países y territorios (el 99.7% de la población mundial), midiendo su nivel de "paz negativa" (ausencia de violencia o temor a la violencia) a través de 23 indicadores agrupados en tres grandes áreas:

Seguridad social y ciudadana (Societal Safety and Security): delitos violentos, terrorismo, manifestaciones violentas , relaciones con países vecinos, estabilidad política, desplazados internos, entre otros.





, relaciones con países vecinos, estabilidad política, desplazados internos, entre otros. Conflicto interno e internacional (Ongoing Domestic and International Conflict): intensidad y duración de conflictos internos y externos, número de muertes por conflicto, participación en guerras.





y externos, número de muertes por conflicto, participación en guerras. Militarización (Militarisation): nivel de gasto militar, proporción de fuerzas armadas en la población, importación/exportación de armas, participación en misiones de paz de la ONU.

La República Dominicana puntuó mejor en el índice de militarización, y en la ausencia de conflictos internos e internacionales. Sin embargo en lo que se refiere a seguridad social y ciudadana estuvieron sus puntajes más bajos.

En el GPI 2025, la República Dominicana ocupa la posición 79 a nivel mundial, con un puntaje de 1.996, mejorando seis posiciones respecto al año anterior.

Según el informe aun así hubo mejoras:

Tasa de homicidios : a nivel global, este es uno de los indicadores con mayor mejoría. Desde 2008, las tasas de homicidios han disminuido en todas las regiones excepto América del Sur y América Central/Norte. Sin embargo, en varios países del Caribe y Centroamérica —incluido República Dominicana —, ha habido mejoras graduales en los últimos años.

Percepción de criminalidad: globalmente este es el indicador que más mejoró en 2025. Aunque no se desglosan los datos por país en este resumen, el avance de República Dominicana en el ranking sugiere que este indicador contribuyó a su mejoría.

El Global Peace Index (GPI) es elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), un think tank internacional e independiente con sede en Sídney, Australia.

El IEP se especializa en el estudio de la paz, el desarrollo y la economía, y publica cada año este índice, que es considerado la medición más completa sobre la paz global. Además del GPI, el instituto produce otros reportes como el Positive Peace Report y el Global Terrorism Index.

Si quieres te puedo ampliar sobre quién financia el instituto, qué metodología usa o cómo se construyen sus indicadores.