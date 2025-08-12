Una Bolivia en crisis apunta hacia un giro a la derecha tras 20 años

El expresidente Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina lideran las encuestas para las elecciones presidenciales de Bolivia del 17 de agosto de 2025. Ambos representan perfiles opuestos a dos décadas de gobiernos de izquierda y podrían enfrentarse en una segunda vuelta decisiva el 19 de octubre. ( AFP/AIZAR RALDES )

Sumidos en una profunda crisis económica, los bolivianos se aprestan a dar un giro radical hacia la derecha en la elección presidencial de este domingo, después de 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lideró Evo Morales.

Este país de 11.3 millones de habitantes, con fuerte influencia indígena y rico en litio, acude a las urnas hastiado por la falta de dólares, combustible y algunos alimentos.

La inflación acumulada del último año ronda el 25 %, la más alta al menos desde 2008. La mayoría culpa de la debacle al impopular gobierno de Luis Arce, quien desistió de buscar la reelección.

"Nuestra situación está realmente (...) por los suelos. Nuestra moneda se ha devaluado, los sueldos no alcanzan, todo está carísimo", dice a la AFP Freddy Millán, un ingeniero de 53 años que vive en la ciudad de Santa Cruz.

Una "gran mayoría quiere el cambio porque está cansada de esta política del socialismo", añade.

El millonario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Quiroga, de 65, encabezan la intención de voto entre los ocho aspirantes y se verían en una segunda vuelta el 19 de octubre.

Los dos opositores prometen el fin del modelo económico de corte estatal que impuso el MAS.

Por años, el crecimiento de Bolivia dependió de sus exportaciones de gas, su principal fuente de divisas. Pero desde 2017 la producción sufre una caída constante.

Una nueva etapa

La izquierda, entretanto, se encamina hacia su peor fiasco en las urnas desde que ascendió al poder en 2006 de la mano de Morales.

El dirigente indígena gobernó hasta 2019 y un año después impulsó el triunfo de su exministro Arce.

Morales pretendió postular para estos comicios, pero fue inhabilitado por la justicia para buscar un nuevo mandato. Hoy promueve el voto nulo.

El candidato del oficialismo Eduardo Del Castillo y el senador y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, ambos de 36 años, marchan rezagados en las encuestas.

La pugna Morales-Arce durante los últimos meses dinamitó al MAS y profundizó la crisis económica con violentas jornadas de bloqueos de carreteras. Esto melló la popularidad de la izquierda.

La crisis nos ha "afectado totalmente (...) Creo que todos estamos tratando de que cambie este contexto", dice Alejandra Ticona, una estudiante de derecho paceña de 24 años.

Aunque reconoce que antes la izquierda benefició a la gente campesina, como su propia familia, hoy quiere que gane uno de los dos candidatos de derecha para que resuelva los apuros económicos.

Doria Medina y Quiroga prometen un plan de shock muy similar basado en un recorte drástico del gasto público: cierre de empresas estatales deficitarias y el desmonte progresivo de los millonarios subsidios.

"Se va a iniciar una nueva etapa en la que lo más importante a va ser recobrar la estabilidad económica", para salir del "estatismo y tener una economía capitalista", dijo Doria Medina en una reciente entrevista con la AFP.

El expresidente Quiroga va más allá: plantea un "cambio sísmico".

Casi ocho millones de bolivianos están convocados a ejercer su voto obligatorio este domingo.

Anhelo de cambio

Después de 20 años del MAS en el poder, "el gobierno simplemente no puede echarle la culpa a nadie más" de la crisis, dice el internacionalista Pablo Calderón, profesor de la Northeastern University de Londres. El desgaste es natural.

Durante el gobierno de Morales, Bolivia triplicó su producción interna, redujo la pobreza de 60 % a 37 % e incluyó a la población indígena en la redistribución del poder y la riqueza.

La mayoría de gobiernos izquierdistas que antes dominaron la escena política de la región perdieron su continuidad en la década pasada. Bolivia ha sido la excepción hasta ahora.

Pero si finalmente entra la derecha al poder, Calderón advierte que esta no debería "dar giros extremos de 180 grados" en un inicio, sobre todo en lo relativo a programas sociales que ayudaron a mucha gente a salir de la pobreza.

Lo cierto es que los bolivianos están abiertos a los "cambios": a liberar la economía y reducir el rol del Estado, sostiene Glaeldys González, analista del Crisis Group para Bolivia, Ecuador y Perú.

"La situación actualmente es la peor que ha vivido esta generación a nivel económico, y yo creo que sí hay mucha más apertura a este tipo de políticas", enfatiza.