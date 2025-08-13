Gustavo Petro denunciará a quienes lo responsabilicen por la muerte de Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, fue uno de los precandidatos de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, murió este lunes 11 de agosto en Bogotá, dos meses y cuatro días después haber sido gravemente herido en un atentado en la capital cuando arrancaba su campaña. ( EFE )

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que denunciará a quienes lo responsabilicen por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto, 64 días después de haber sido víctima de un atentado sufrido el 7 de junio en Bogotá.

"No debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que no hay pruebas que lo responsabilicen del hecho: "no hay una sola prueba en la investigación que insinúe, siquiera, que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe", señaló.

"La manipulación política hecha sobre el senador Miguel Uribe, estando en completa situación de discapacidad, es asqueante y lo dije. Personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana, y que están llenos de odio y quieren enceguecer al pueblo", expresó Petro, denunciando los intentos de usar el dolor del fallecido para ganar votos.

"La calumnia es un delito"

Asimismo, el mandatario reiteró que la calumnia es un delito y afirmó que defenderá su dignidad, la de su familia y el pueblo colombiano.

Petro llamó a mantener la calma y rechazó envolverse en el odio: "desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay, necesita hoy es de paz", puntualizó.

El senador Uribe Turbay

Uribe Turbay, de 39 años, fue una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno del presidente Petro, falleció tras más de dos meses de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña en Bogotá para las elecciones presidenciales de 2026.

El senador había sido sometido a múltiples cirugías después de que un adolescente de 15 años le disparara dos veces en la cabeza y una en la pierna izquierda mientras pronunciaba un discurso en el barrio Modelia. El sábado pasado, su estado se agravó por una hemorragia en el sistema nervioso central, precipitando el final.

