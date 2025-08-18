Imputan a un supuesto cómplice del menor que disparó a presidenciable en Colombia

Colombia confirmó la semana pasada la muerte en Venezuela de disidente FARC implicado en ataque al senador Uribe Turbay. ( FUERTE )

La fiscalía de Colombia imputó este jueves a un supuesto cómplice del pistolero de 15 años acusado de atentar contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe.

El nuevo acusado, que se entregó ante las autoridades, participó en la "logística" del ataque ocurrido el sábado, en el que el senador de 39 años recibió tres disparos, indicó el ente investigador.

Antes, fue capturado en flagrancia al supuesto tirador, un adolescente de 15 años herido en una pierna en medio de una persecución de los escoltas de Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático.

Imputado por intento de homicidio y porte de armas, el joven se declaró inocente el martes y está fuertemente custodiado en un búnker de la fiscalía.

La entidad aseguró que el nuevo implicado hizo un "reconocimiento" días antes del parque en un barrio popular de Bogotá en el que se cometió el atentado.

El día del ataque estaba en un automóvil desde el que "se le entrega" el arma, una Glock de 9 milímetros, al presunto pistolero. El menor ingresó al vehículo y se cambió de ropa.

La fiscalía también le imputó los delitos de "uso de menores de edad en la comisión de delitos" y porte de armas. Fiscales solicitaron que permanezca privado de la libertad.

Uribe dio el miércoles las primeras muestras de mejoría tras recibir dos de los disparos en la cabeza, aunque sigue en estado crítico.

Aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales del ataque.

- "Omisión" -

El presidente Gustavo Petro apunta principalmente a bandas de narcotráfico que supuestamente quieren desestabilizar al gobierno como respuesta a las incautaciones de droga y las capturas de sus capos.

Llegó a mencionar al principal grupo disidente de la guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y ahora trafica cocaína.

En un comunicado enviado por chat a un grupo de periodistas, el grupo ilegal negó estar detrás de la acción criminal.

El martes, la disidencia ejecutó más de 20 ataques simultáneos en el suroeste del país. Petro dijo que investigaría si había conexión con el atentado a Uribe.

Petro también menciona a un supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái.

El abogado de Uribe asegura que las autoridades encargadas de protegerlo no atendieron alertas sobre la necesidad de ampliar el número de escoltas en su esquema de protección.

"Insistimos en que aquí también hay una grave omisión del Estado en brindar la seguridad a Miguel Uribe", dijo el jurista Víctor Mosquera a los medios este jueves.

Si es el adolescente es declarado culpable, puede pasar hasta ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad.

Para esclarecer el caso, el presidente Petro solicitó ayuda a "organismos secretos" de Estados Unidos.