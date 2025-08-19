Ministra de Educación de El Salvador es una capitana que ordena duras medidas para la vuelta a clase

Karla Trigueros es la nueva ministra de Educación de El Salvador, es una capitana y médico que se destacó durante el COVID-19. ( FUENTE EXTERNA. )

A cuatro días de su juramentación, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Karla Edith Trigueros —médica y capitana de la Fuerza Armada— instruyó por memorándum del 18 de agosto a los directores de escuelas públicas e institutos a nivel nacional a verificar diariamente, en el portón de entrada, la presentación personal y el comportamiento de los estudiantes.

La disposición incluye uniforme limpio y ordenado, "corte de cabello adecuado", "presentación personal correcta" e ingreso ordenado con saludo respetuoso; su cumplimiento es obligatorio y la omisión será tratada como falta grave administrativa. Las medidas entran en vigor el miércoles 20 de agosto.

En la red social X informó que estas medidas buscan que todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/karla-trigueros-2-a4eda09b.jpg

Qué cambia en el día a día escolar

El control de ingreso queda a cargo de los directores, quienes deberán situarse cada mañana en los accesos para revisar:

que el uniforme esté limpio y en orden;

que el corte de cabello sea considerado adecuado;

que la presentación personal cumpla el estándar fijado;

que los estudiantes formen e ingresen de manera ordenada y saluden con respeto.

El memorándum recalca que no son recomendaciones, sino reglas obligatorias, y responsabiliza a los directores como primeros garantes del orden y la disciplina institucional.

Este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes.



Las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto. pic.twitter.com/iALhQF7z1M — Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) August 18, 2025

La indicación formal y su alcance

La cartera educativa comunicó que la instrucción rige para todo el sistema público y que los directores deben actuar como referentes de disciplina para estudiantes, docentes y personal administrativo. En caso de incumplimiento por parte de las direcciones, el ministerio advierte sanciones disciplinarias conforme al régimen interno.

El Frente Magisterial Salvadoreño manifestó preocupación por el nombramiento de Trigueros y calificó la designación de una capitana al frente del ministerio como "aberrante", advirtiendo sobre una posible militarización de la educación pública. La organización difundió su postura en un comunicado y publicaciones en redes.

Qué dijo el presidente Bukele

Al anunciar el nombramiento, el presidente Nayib Bukele sostuvo que la nueva ministra, "en su doble condición de capitán y doctora", tiene la capacidad y liderazgo para impulsar una transformación profunda del sistema educativo.

Karla Trigueros ingresó como cadete a la Escuela Militar en 2007 y se formó como médica en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Fue asesora médica del Comando de Sanidad Militar y participó en la logística de recepción, conservación y distribución de vacunas contra la COVID-19. Fue juramentada como ministra el 14 de agosto de 2025.