Justicia de Colombia ordena libertad inmediata de expresidente Álvaro Uribe mientras apela condena

Está condenado a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal

    Justicia de Colombia ordena libertad inmediata de expresidente Álvaro Uribe mientras apela condena
    Álvaro Uribe , fue presidente de Colombia. (FUENTE EXTERNA)

    El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.

    La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió amparar el "derecho fundamental a la libertad individual" del expresidente y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien había ordenado su "privación de libertad inmediata".

    • Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

    Está detenido en su casa

    El popular exmandatario (2002-2010) estaba detenido en su casa cercana la ciudad de Medellín (noroeste), tras ser hallado culpable de soborno y fraude procesal.

    El Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia en el proceso, ordenó su libertad "inmediata" mientras resuelve la apelación de Uribe a la condena dictada el 1 de agosto.

