En El Salvador los estudiantes podrían reprobar por no decir "Gracias" ni "Por favor"
Este nuevo reglamento disciplinario contempla no promover a los estudiantes de grado si acumulan suficientes deméritos
A partir del 1 de septiembre, los estudiantes de centros educativos públicos de El Salvador se enfrentarán a un nuevo reglamento disciplinario que contempla la posibilidad de no ser promovidos de grado si acumulan 15 deméritos, sanción que puede originarse por omitir expresiones de cortesía como "Gracias" y "Por favor".
La medida fue establecida por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Edith Trigueros, mediante el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar y disposiciones adicionales sobre control de ingreso a las instituciones.
Un demérito por cada omisión
El documento establece que cada estudiante recibirá un demérito por acciones como:
- No saludar al entrar o salir del aula.
- Omitir "Por favor" al hacer una petición.
- Omitir "Gracias" al recibir un favor, material o atención.
- Usar un tono grosero o irrespetuoso hacia compañeros, docentes o personal.
Cada falta se registra en el Libro de Convivencia Escolar y se notifica en un informe mensual a los padres o tutores.
Escala de sanciones hasta la reprobación
El reglamento establece una escala progresiva:
- 3 deméritos: advertencia verbal y reflexión escrita.
- 6 deméritos: comunicación a la familia y tarea correctiva.
- 10 deméritos: suspensión de privilegios escolares, como actividades recreativas.
- Más de 10 deméritos: reunión con la dirección y advertencia final.
- 15 deméritos: el estudiante no será promovido de grado.
De esta manera, la reiterada omisión de expresiones de cortesía podría conducir directamente a la reprobación escolar.
Medidas adicionales de disciplina
En un memorándum previo, la ministra instruyó a los directores de escuelas a verificar diariamente la presentación personal en los accesos de los centros: uniforme limpio, corte de cabello adecuado, ingreso ordenado y saludo respetuoso. Estas disposiciones son de carácter obligatorio, y el incumplimiento por parte de los directores será sancionado administrativamente.
Redención y reconocimientos
El reglamento también contempla formas de eliminar deméritos, como cumplir una semana completa con saludos ejemplares, colaborar en limpieza escolar o participar en campañas de valores.
Además, al final de cada mes se otorgará la Mención Honorífica de Cortesía Escolar a los estudiantes o secciones con cero deméritos.
Las medidas se aplicarán en todo el sistema educativo público desde el 1 de septiembre, bajo supervisión de la Dirección Nacional de Convivencia Escolar.