En El Salvador los estudiantes podrían reprobar por no decir "Gracias" ni "Por favor"

A partir del 1 de septiembre, los estudiantes de centros educativos públicos de El Salvador se enfrentarán a un nuevo reglamento disciplinario que contempla la posibilidad de no ser promovidos de grado si acumulan 15 deméritos, sanción que puede originarse por omitir expresiones de cortesía como "Gracias" y "Por favor".

La medida fue establecida por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Edith Trigueros, mediante el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar y disposiciones adicionales sobre control de ingreso a las instituciones.

Un demérito por cada omisión

El documento establece que cada estudiante recibirá un demérito por acciones como:

No saludar al entrar o salir del aula.

al entrar o salir del aula. Omitir " Por favor " al hacer una petición.

" al hacer una petición. Omitir " Gracias " al recibir un favor, material o atención.

" al recibir un favor, material o atención. Usar un tono grosero o irrespetuoso hacia compañeros, docentes o personal.

Cada falta se registra en el Libro de Convivencia Escolar y se notifica en un informe mensual a los padres o tutores.

Escala de sanciones hasta la reprobación

El reglamento establece una escala progresiva:

3 deméritos : advertencia verbal y reflexión escrita .

: y . 6 deméritos : comunicación a la familia y tarea correctiva.

: y tarea correctiva. 10 deméritos : suspensión de privilegios escolares, como actividades recreativas.

: suspensión de privilegios escolares, como actividades recreativas. Más de 10 deméritos : reunión con la dirección y advertencia final.

: reunión con la dirección y advertencia final. 15 deméritos: el estudiante no será promovido de grado.

De esta manera, la reiterada omisión de expresiones de cortesía podría conducir directamente a la reprobación escolar.

Medidas adicionales de disciplina

En un memorándum previo, la ministra instruyó a los directores de escuelas a verificar diariamente la presentación personal en los accesos de los centros: uniforme limpio, corte de cabello adecuado, ingreso ordenado y saludo respetuoso. Estas disposiciones son de carácter obligatorio, y el incumplimiento por parte de los directores será sancionado administrativamente.

Redención y reconocimientos

El reglamento también contempla formas de eliminar deméritos, como cumplir una semana completa con saludos ejemplares, colaborar en limpieza escolar o participar en campañas de valores.

Además, al final de cada mes se otorgará la Mención Honorífica de Cortesía Escolar a los estudiantes o secciones con cero deméritos.

Las medidas se aplicarán en todo el sistema educativo público desde el 1 de septiembre, bajo supervisión de la Dirección Nacional de Convivencia Escolar.