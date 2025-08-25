×
En El Salvador los estudiantes podrían reprobar por no decir "Gracias" ni "Por favor"

Este nuevo reglamento disciplinario contempla no promover a los estudiantes de grado si acumulan suficientes deméritos

    Expandir imagen
    En El Salvador los estudiantes podrían reprobar por no decir "Gracias" ni "Por favor"
    El EL Salvador los estudiante podría recibir deméritos por omitir expresiones de cortesía como "Gracias" y "Por favor". (FUENTE EXTERNA)

    A partir del 1 de septiembre, los estudiantes de centros educativos públicos de El Salvador se enfrentarán a un nuevo reglamento disciplinario que contempla la posibilidad de no ser promovidos de grado si acumulan 15 deméritos, sanción que puede originarse por omitir expresiones de cortesía como "Gracias" y "Por favor".

    La medida fue establecida por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Edith Trigueros, mediante el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar y disposiciones adicionales sobre control de ingreso a las instituciones.

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía

    Un demérito por cada omisión

    El documento establece que cada estudiante recibirá un demérito por acciones como:

    • No saludar al entrar o salir del aula.
    • Omitir "Por favor" al hacer una petición.
    • Omitir "Gracias" al recibir un favor, material o atención.
    • Usar un tono grosero o irrespetuoso hacia compañeros, docentes o personal.

    Cada falta se registra en el Libro de Convivencia Escolar y se notifica en un informe mensual a los padres o tutores.

    Escala de sanciones hasta la reprobación

    El reglamento establece una escala progresiva:

    • 3 deméritos: advertencia verbal y reflexión escrita.
    • 6 deméritos: comunicación a la familia y tarea correctiva.
    • 10 deméritos: suspensión de privilegios escolares, como actividades recreativas.
    • Más de 10 deméritos: reunión con la dirección y advertencia final.
    • 15 deméritos: el estudiante no será promovido de grado.

    De esta manera, la reiterada omisión de expresiones de cortesía podría conducir directamente a la reprobación escolar.

    Medidas adicionales de disciplina

    En un memorándum previo, la ministra instruyó a los directores de escuelas a verificar diariamente la presentación personal en los accesos de los centros: uniforme limpio, corte de cabello adecuado, ingreso ordenado y saludo respetuoso. Estas disposiciones son de carácter obligatorio, y el incumplimiento por parte de los directores será sancionado administrativamente.

    Redención y reconocimientos

    El reglamento también contempla formas de eliminar deméritos, como cumplir una semana completa con saludos ejemplares, colaborar en limpieza escolar o participar en campañas de valores.

    Además, al final de cada mes se otorgará la Mención Honorífica de Cortesía Escolar a los estudiantes o secciones con cero deméritos.

    Las medidas se aplicarán en todo el sistema educativo público desde el 1 de septiembre, bajo supervisión de la Dirección Nacional de Convivencia Escolar.

