Capturan en Bogotá otro presunto implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona se despide de su esposo, el senador Miguel Uribe, el 14 de agosto. ( AFP )

Las autoridades de Colombia informaron este sábado sobre la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los implicados en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de la capital.

De acuerdo con un reporte de la revista Semana, Barragán Ovalle, conocido como Harold, habría participado en la planeación del crimen y en la selección del adolescente que disparó contra el dirigente político del Centro Democrático.

El operativo fue realizado por miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Séptimo detenido

Las autoridades explicaron que Barragán era hombre de confianza de Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, capturado el 5 de julio en la localidad de Engativá y señalado como el autor intelectual del ataque.

Con esta captura suman siete los detenidos por el asesinato de Uribe Turbay, quien falleció dos meses después de recibir los disparos en el barrio Modelia, en Fontibón.

Según la Policía, el nuevo detenido habría tenido conocimiento del plan criminal desde sus inicios hasta la ejecución y también de la fuga de alias Gabriela hacia el Caquetá.

Antecedentes y cargos

Las autoridades indicaron que Barragán Ovalle tiene una trayectoria delictiva de diez años y antecedentes por tráfico de estupefacientes y estafa. Además, se le atribuye la coordinación del lugar donde se ocultaba alias el Costeño y la venta de drogas en Engativá.

Será presentado ante un juez de control de garantías y enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos.

Otros capturados

Entre los detenidos por el atentado también figuran: alias el Hermano, coordinador logístico; alias Veneco, conductor del vehículo; alias Andrea, encargada de trasladar el arma; el menor que disparó contra Uribe Turbay y que fue aprehendido el mismo día; y Cristian Camilo González, señalado de facilitar la huida del sicario.