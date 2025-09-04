Tras tarifazo de Trump, exportaciones brasileñas a EEUU caen 18.5 % en agosto

Los productos golpeados por el tarifazo registraron caídas significativas, como el azúcar (-88.4 %) y la carne vacuna fresca (-46.2 %). ( FUENTE EXTERNA )

Afectadas por los aranceles punitivos de Donald Trump, las exportaciones de Brasil a Estados Unidos cayeron un 18.5 % interanual en agosto, según cifras oficiales divulgadas este jueves.

El presidente estadounidense impuso desde el 6 de agosto tarifas aduaneras de 50 % a varios productos brasileños, la tasa más alta fijada hasta ahora a otro país, bajo el argumento de que existe una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

El aliado de Trump enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado en 2022.

Las exportaciones brasileñas al mercado estadounidense sumaron 2,760 millones de dólares en agosto, frente a 3,390 millones en el mismo mes de 2024, según datos del Ministerio de Comercio.

Brasil mantiene déficit comercial con Estados Unidos desde hace 16 años ininterrumpidos.

El saldo negativo en la balanza comercial ascendió a 1,230 millones de dólares en agosto, por lejos el más alto de 2025.

"Es muy probable que eso se relacione con las tarifas, que generan mayor nivel de precios y reducción de la demanda", dijo el director de estadísticas del Ministerio de Comercio, Herlon Brandao.

Pero la caída también afectó a productos exentos de aranceles. "Probablemente el grado de incertidumbre en julio provocó un anticipo de embarques", explicó Brandao.

Trump anunció el tarifazo a Brasil el 9 de julio y solo tres semanas después detalló que casi 700 productos quedarían fuera de la medida.

Pese al impacto en las ventas a Estados Unidos, Brasil registró un crecimiento de 3.9% en sus exportaciones totales, con fuertes alzas hacia China, Argentina y México.

Un juez de la corte suprema brasileña dijo el martes que el tribunal no cederá a "presiones externas" al dictaminar la semana próxima sobre la culpabilidad de Bolsonaro por golpismo.

Además de los aranceles, el gobierno de Trump sancionó a jueces y autoridades brasileñas en solidaridad con su aliado político.