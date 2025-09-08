Lula da Silva critica despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe: es un factor de "tensión"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva cuestiona el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe en la reunión virtual de los BRICS. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció el lunes el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, durante una reunión virtual de los BRICS.

"La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región", dijo Lula al abrir la videoconferencia, según la traducción en inglés de su discurso retransmitido por el canal oficial de YouTube de la presidencia sudafricana.

La marina estadounidense desplegó varios buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico, en un contexto de tensión con Venezuela.

Narcotráfico

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

El martes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber destruido una embarcación que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y que transportaba drogas desde Venezuela. En el ataque murieron "11 terroristas", dijo.

Maduro denunció la presencia militar como la mayor amenaza para el continente "en los últimos 100 años".

Colombia consideró el despliegue como "desproporcionado".

Los líderes de los BRICS participan este lunes en una reunión virtual convocada por Lula da Silva, para discutir la "defensa del multilateralismo", según el gobierno brasileño.

En la videoconferencia también participan, entre otros jefes de Estado:

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping

El ruso Vladimir Putin

El sudafricano Cyril Ramaphosa