×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
brasil
brasil

Brasil condena "amenazas de uso de la fuerza" en su contra tras declaraciones de la Casa Blanca

Donald Trump aseguró que "no teme usar el poder económico y militar"

    Expandir imagen
    Brasil condena amenazas de uso de la fuerza en su contra tras declaraciones de la Casa Blanca
    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. (FUENTE EXTERNA)

    El gobierno de Brasil condenó este martes "amenazas de uso de la fuerza" en su contra, luego de que la Casa Blanca asegurara que Donald Trump "no teme usar el poder económico y militar", en medio del juicio por golpismo a su aliado Jair Bolsonaro.

    "El gobierno brasileño condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza contra nuestra democracia", afirmó una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    "No tengo medidas adicionales para anunciar hoy, pero (...) el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo", había dicho la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil tras los aranceles impuestos en represalia por el juicio a Bolsonaro.

    RELACIONADAS

    Con un resultado parcial de 2 a 0 a favor de una condena por golpismo, la corte suprema brasileña retomará el miércoles el proceso al expresidente, acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

    Tres de cinco jueces conformarían una mayoría suficiente para condenar a Bolsonaro, que puede enfrentar más de 40 años de prisión. El veredicto se conocerá hasta el viernes.

    • Trump impuso en agosto aranceles de 50 % a productos brasileños bajo el argumento de que existe una "caza de brujas" contra su aliado de extrema derecha.

    También aplicó sanciones contra jueces de la corte suprema y otras autoridades brasileñas.

    RELACIONADAS
    TEMAS -
    • brasil
    • EEUU
    • Aranceles

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.