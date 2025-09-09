Secretario General de la OEA apoya la Hoja de Ruta para Haití que combatirá a grupos delictivos

Los esfuerzos de la OEA se llevan a cabo en conjunto con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ( EFE )

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que "celebra y apoya firmemente" la declaración conjunta firmada este martes 9 de septiembre por Estados Miembros de la OEA en apoyo a Haití.

En un comunicado, la organización subrayó que los esfuerzos que se están realizando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son para asegurar el "rápido despliegue de una fuerza para combatir y contrarrestar a los grupos delictivos organizados" y las pandillas en el país caribeño.

La información señala que en todo el hemisferio, existe un consenso en que restablecer la seguridad en Haití es un primer paso urgente e indispensable, sin el cual otras formas de apoyo político, económico y humanitario no pueden tener éxito.

La unidad y colaboración demostradas por los Estados Miembros de la OEA -trabajando junto con las Naciones Unidas, CARICOM y las autoridades haitianas en la Hoja de Ruta para Haití- subraya "nuestro objetivo común: ayudar al pueblo haitiano a reconstruir instituciones sólidas, restablecer la seguridad y sentar las bases para el desarrollo sostenible".

Estados Miembros de la OEA

La Hoja de Ruta para Haití encarna el tipo de enfoque consensuado de la OEA, en la que reafirman la resolución adoptada en la reciente Asamblea General de Antigua y Barbuda, que exigió soluciones urgentes y concretas a la grave crisis institucional y de seguridad del país.

Los esfuerzos que se llevan a cabo actualmente en el Consejo de Seguridad siguen la misma línea y representan una oportunidad vital para demostrar cohesión, coordinación y determinación.

"En el corto tiempo transcurrido desde que asumí el cargo, he mantenido numerosas conversaciones con líderes de las Américas y de los Estados Miembros de la OEA sobre Haití. Puedo afirmar, sin dudarlo, que he presenciado personalmente un compromiso genuino e inquebrantable de apoyar al pueblo haitiano en este momento crítico", declaró el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin.

Dijo que espera con interés la adopción unánime, lo antes posible, de la resolución sobre Haití ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. " Las Américas están listas para apoyar este esfuerzo, y juntos podemos ayudar a Haití a avanzar hacia un futuro de paz , estabilidad y prosperidad" , concluye.