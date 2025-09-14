×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Venezuela
Venezuela

Venezuela: Gobierno entrena milicias ante "amenaza estadounidense" en el Caribe

Hechos ocurren tras el despliegue de la mayor operación estadounidense en la región para combatir el "narcoterrorismo"

  • France 24 - Twitter
  • France 24 - Facebook
Expandir imagen
Venezuela: Gobierno entrena milicias ante amenaza estadounidense en el Caribe
Venezuela: Gobierno entrena milicias ante "amenaza estadounidense" en el Caribe

Los venezolanos responden al llamado del presidente Nicolás Maduro y aprenden a montar y disparar armas en medio de la "amenaza latente" que representa la presencia de Estados Unidos en el Caribe.

Tras el despliegue de la mayor operación estadounidense en la región para combatir el "narcoterrorismo", Caracas se prepara ante un posible conflicto militar. El pasado el 13 de septiembre, las autoridades venezolanas denunciaron la interceptación de un barco pesquero en su territorio.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook