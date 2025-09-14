Venezuela: Gobierno entrena milicias ante "amenaza estadounidense" en el Caribe

Los venezolanos responden al llamado del presidente Nicolás Maduro y aprenden a montar y disparar armas en medio de la "amenaza latente" que representa la presencia de Estados Unidos en el Caribe.

Tras el despliegue de la mayor operación estadounidense en la región para combatir el "narcoterrorismo", Caracas se prepara ante un posible conflicto militar. El pasado el 13 de septiembre, las autoridades venezolanas denunciaron la interceptación de un barco pesquero en su territorio.