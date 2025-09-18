Maduro llevará militares a los barrios para entrenar a la población en manejo de armas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que enviará militares a las barriadas populares para entrenar a la población en el manejo de armas, en medio de una escalada de la tensión con Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

Maduro, que acusa a Washington de querer invadir Venezuela, convocó hace un par de semana a los voluntarios apuntados en la Milicia, -un cuerpo castrense compuesto por civiles-, a que se entrenaran en los cuarteles.

"El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas", dijo Maduro.

"Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad", dijo el gobernante en un acto oficial transmitido por el canal estatal VTV.

El miércoles la Fuerza Armada Nacional inició tres días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a unos 65 kilómetros de la tierra firme venezolana.

Este es el más ostensible despliegue militar ordenado por Maduro desde que hace un mes Estados Unidos envió una flota naval al Caribe oriental con el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde inicios de septiembre Washington ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente Donald Trump.

Su gobierno acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El líder chavista no es reconocido como presidente por Estados Unidos ni por las principales democracias de América y la Unión Europea.

"Nosotros no nos metemos con nadie pero nos preparamos por si acasito se necesitara", dijo Maduro sobre los ejercicios.

Estados Unidos también envió a Puerto Rico aviones caza F-35 para apoyar a la flotilla compuesta por siete barcos y un submarino de propulsión nuclear.

"Lo que hay detrás es un plan imperial para un cambio de régimen e imponer un gobierno títere de Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo que es la mayor reserva del mundo, y el gas, que es la cuarta del mundo. Pero no ha ocurrido ni ocurrirá", replicó Maduro este jueves.