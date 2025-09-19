Milei atribuye a "pánico político" en Argentina la tormenta en los mercados financieros

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un discurso en el Palacio Legislativo en Asunción (Paraguay). ( EFE/ JUAN PABLO PINO )

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que el "pánico político" está generando una tormenta en los mercados que lleva al derrumbe del peso y la disparada del riesgo país.

En el Banco Nación, la mayor banca pública de Argentina, el dólar cotizó al cierre en 1,515 pesos y perforó el techo de la banda de flotación cambiaria establecida por el gobierno.

Hay "pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país", dijo el presidente al disertar este viernes ante la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Programa económico

El mandatario defendió su programa económico y consideró que le están "poniendo palos en la rueda" para perjudicarlo.

El riesgo país, una medida de la confianza del mercado en la solvencia de un Estado, es elaborado por el banco JP Morgan y rondó esta semana los 1,400 puntos básicos, lo que aleja a Argentina de los mercados internacionales de crédito.

El Banco Central debió intervenir por primera vez el miércoles tras cinco meses sin operaciones en el mercado de cambios, y en solo dos días vendió 432 millones de dólares de reservas para sostener la moneda.