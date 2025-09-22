Argentina elimina impuestos a exportaciones de granos y aguarda auxilio de Tesoro de EE. UU.

Combo de fotografías en las que se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei. ( EFE/ AARON SCHWARTZ/ JUAN IGNACIO RONCORONI )

Argentina anunció la eliminación temporal de impuestos a la exportación de granos con el objetivo de reforzar sus reservas, mientras espera conseguir un auxilio financiero del Tesoro de Estados Unidos para apaciguar las turbulencias cambiarias que desplomaron el peso la semana pasada.

El objetivo es "generar mayor oferta de dólares", dijo en X el vocero presidencial Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos donde este martes tiene previsto un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump en el marco de la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York.

Estados Unidos "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina, anunció este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la red X.

"Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a, líneas de intercambio, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses", detalló el secretario en su mensaje.

El mandatario argentino agradeció a Trump y Bessent por "el apoyo incondicional al pueblo argentino".

"Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos", sostuvo Milei en X.

De su lado el canciller argentino, Gerardo Werthein consideró que el encuentro previsto entre Trump y Milei "es muy auspicioso, es una muestra de apoyo".

Respecto a la cuantía del préstamo, el canciller sostuvo que "ha habido muchas especulaciones, se ha hablado de 30,000 millones de dólares y eso es absolutamente equivocado (...) Es cierto que estamos trabajando, pero en una cifra más exigua", dijo en declaraciones a Radio Mitre.

Argentina firmó en abril pasado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI ) por 20,000 millones de dólares.

Sed de dólares

Mientras espera el auxilio del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno argentino apuesta a que la eliminación de impuestos a las exportaciones de granos estimule a los agricultores a vender antes de las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Para ello la medida impone un plazo hasta el 31 de octubre según el decreto publicado este lunes en el boletín oficial.

Los anuncios pusieron paños fríos en el mercado de cambios donde el peso abrió este lunes 3% por debajo de la cotización del viernes, a 1,475 pesos por dólar estadounidense.

El gobierno afronta desde hace varias semanas una corrida cambiaria que se acentuó a partir de su derrota a manos del peronismo el 7 de septiembre en las legislativas de la provincia de Buenos Aries, la más poblada del país.

El revés electoral por casi 14 puntos debilitó sus aspiraciones de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Además el Congreso revirtió un veto presidencial y dejó firme una ley que incrementa los fondos para discapacidad, en abierto desafío a la política de ajuste presupuestario del presidente Javier Milei.

Sospechas de soborno

El área de discapacidad es objeto de una investigación judicial por sospechas de sobornos en un caso que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, su mano derecha y secretaria general de la Presidencia.

El parlamento debate dejar sin efecto otros vetos para apoyar mayor financiamiento las áreas de salud y educación, lo que puede deparar nuevas derrotas políticas para el presidente.

En este contexto los mercados financieros reaccionaron con una fuerte depreciación del peso y caída de bonos y acciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que el gobierno está dispuesto a "vender todos los dólares que hagan falta" para sostener el peso dentro de las bandas de flotación establecidas por el gobierno.

Esto llevó al Banco Central a vender más de 1,000 millones de dólares de reservas la semana pasada, lo que disparó el índice de riesgo país que mide el JP Morgan, que se ubicó por encima de los 1,400 puntos.

Para incentivar la liquidación de exportaciones de granos, el gobierno ya había reducido los impuestos a las ventas al exterior en julio pasado.

En el caso de las de soja, el producto de mayor exportación del país, las había reducido del 33 % al 26 % para el poroto y del 31 % al 24.5 % para los subproductos

"La temporalidad no nos gusta", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que reúne a los grandes productores. "Lo vemos como una oportunidad para apuntar a eso: que la retención en cero sea permanente", agregó en diálogo con canal de televisión LN+.

Se calcula que al campo retiene el equivalente a unos 7,000 millones de dólares en exportaciones agrarias.

"Evidentemente Argentina está necesitando dólares y los dólares del campo son bienvenidos", remarcó Pino.