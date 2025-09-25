×
Dos adolescentes muertos a balazos en una escuela de Brasil

El incidente ocurrió en Sobral, una ciudad de unos 200,000 habitantes en el estado de Ceará

    Dos adolescentes muertos a balazos en una escuela de Brasil
    No se brindaron detalles sobre los motivos detrás del tiroteo, pero los sospechosos aún son buscados por la policía. (FUENTE EXTERNA)

    Dos adolescentes fueron asesinados a balazos este jueves en una escuela del noreste de Brasil, informaron las autoridades locales, que también reportaron tres heridos.

    El tiroteo ocurrió en Sobral, una ciudad de unos 200,000 habitantes en el estado de Ceará.

    Según los servicios de seguridad locales, "los sospechosos dispararon desde la vereda fuera de la escuela y alcanzaron a las víctimas que estaban en el estacionamiento", dentro del recinto.

    Una fuente policial dijo a la AFP que los atacantes llegaron en moto.

    No se brindaron detalles sobre los motivos de los sospechosos, quienes aún son buscados por la policía.

    Todavía no se identificó a las víctimas.

    El comunicado de los servicios de seguridad especifica que "se encontraron drogas, una balanza y paquetes en una de las víctimas".

    Indignación y tristeza

    El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, expresó en X su "indignación y profunda tristeza" ante este episodio "gravísimo e intolerable".

    Las autoridades educativas estatales suspendieron las clases en la escuela el jueves y viernes y dijeron en una nota que ofrecerán apoyo psicológico a los estudiantes.

    Brasil enfrenta graves episodios de violencia relacionados con rivalidades entre bandas de narcotraficantes que se han establecido cada vez más en el noreste, la región más pobre del país, en los últimos años.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.