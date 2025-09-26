Maduro asciende a generales en Venezuela a tres compañeros de Chávez en golpe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ascendió el viernes al grado de general de brigada a tres militares retirados que acompañaron al fallecido Hugo Chávez en una fallida insurrección en 1992, mientras llamó a "resistír" frente a las "amenazas" de Estados Unidos.

Los ascensos ocurren en medio de llamados de Maduro a la unidad nacional en torno al despliegue de buques de guerra en el Caribe, que su gobierno denuncia como un "asedio" que busca un cambio de régimen en Venezuela.

Nuevos generales:

Los generales Francisco Javier Arias Cárdenas, Wilmar Castro Soteldo y Francisco Ameliach fueron compañeros de Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

Arias Cárdenas, de 74 años, fue embajador de Venezuela en México y gobernador del petrolero estado Zulia (oeste). En enero se juramentará como diputado en el nuevo período del Parlamento unicameral.

Ameliach, de 62 años, también diputado del Parlamento, fue uno de los creadores de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo de combatientes integrado por civiles ideado por Chávez.

Castro Soteldo, un piloto de 70 años, fue comandante de la Aviación y ha ocupado varios cargos en la administración pública. Fue ministro de Agricultura hasta agosto de 2024.

"Son tres portentos que llevan la herencia del gran movimiento revolucionario 200", dijo Maduro sobre una organización fundada por Chávez junto a un grupo de militares.

Maduro le entregó a cada uno una réplica de la espada del prócer venezolano Simón Bolívar.

"Esta espada representa la más alta gloria de los pueblos de Suramérica", apuntó. "Tres generales morales, íntegros, fundadores de este proceso revolucionario", remarcó Maduro.