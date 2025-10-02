Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua

Laureano Ortega Murillo estrecha la mano de Vladimir Saldo, líder instalado por Moscú en las zonas controladas por Rusia de la región de Jersón, durante una ceremonia para firmar acuerdos de cooperación en Moscú. ( FUENTE EXTERNA )

Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, anunció este jueves que rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua, a la que acusó de reconocer una "soberanía" rusa sobre cinco regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

"Ucrania ha roto oficialmente relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua", escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, en la red social X.

"Esta decisión se toma en respuesta al reconocimiento por parte de Nicaragua de la denominada 'soberanía' de Rusia sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea", explicó.

Nicaragua, principal aliado de Rusia y China en Centroamérica, firmó en septiembre acuerdos comerciales con estas cinco regiones.

Los pactos, que prevén la exportación de alimentos y productos agropecuarios a esas zonas, fueron suscritos en Moscú por Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados del presidente ruso, Vladimir Putin.

Sovocar la soberanía

En su mensaje en X, el canciller ucraniano afirmó que la decisión de Nicaragua suponía un "intento deliberado de socavar la soberanía y la integridad territorial" de la exrepublica soviética.

También denunció una "grave violación de la Constitución de Ucrania, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios fundamentales del derecho internacional".

"Nicaragua se ha convertido en cómplice del delito de agresión de Rusia contra Ucrania", añadió Sibiga.

El ejército ruso ocupa actualmente un 20% del territorio de Ucrania, y Moscú reivindica su soberanía en las cinco regiones citadas.