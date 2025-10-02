Venezuela denuncia que cazas de EE. UU. "se han atrevido a acercarse" a sus costas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado esta movilización de Estados Unidos de asedio y amenaza. ( EFE/ PALACIO DE MIRAFLORES )

Venezuela denunció el jueves que cinco cazas estadounidenses "se han atrevido a acercarse" a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate".

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente la movilización de ocho buques de guerra.

El presidente Nicolás Maduro ha tachado esta movilización de asedio y amenaza.

"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", afirmó Padrino. "Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores", agregó.

"Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", dijo.

Lanchas destruidas

Cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes fueron ya destruidas por ataques estadounidenses en las últimas semanas.

Venezuela cree que el presidente Donald Trump está utilizando el narcotráfico como falso pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.